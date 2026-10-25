W Canberze parlament Australii wznawia pracę przy zaostrzonych środkach bezpieczeństwa po tym, jak samochód potrącił niezależną posłankę Helen Haines w pobliżu jej biura wyborczego w Wangaratta. Policja rozpatruje incydent jako prawdopodobnie celowy atak, informuje ABC News.

65-letnia Haines doznała ciężkich obrażeń dolnej części ciała, w wyniku których amputowano jej obie nogi. Oczekuje się, że premier Anthony Albanese zgłosi w Izbie Reprezentantów wniosek o przeznaczenie znacznej części dnia na wystąpienia posłów wspierających swoją koleżankę.

Puste miejsce w izbie

Miejsce Helen Haines będzie puste podczas godziny pytań. Niezależna posłanka Kate Chaney oświadczyła, że wyborców okręgu Indi będzie w tym tygodniu reprezentowało puste krzesło, jednak ich głosy oraz głosy Australijczyków dążących do demokracji, którą uosabia Haines, muszą zostać usłyszane przez parlament.

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Posłanka Monique Ryan nazwała Haines najłagodniejszą, najbardziej pryncypialną i najżyczliwszą członkinią parlamentu. Niezależny senator David Pocock przekazał, że jego zespół wspiera rodzinę i pracowników posłanki oraz zastanawia się, jak pomóc wszystkim osobom dotkniętym tym wydarzeniem.

Dyskusja o bezpieczeństwie polityków

Marszałek Izby Reprezentantów Milton Dick i przewodnicząca Senatu Sue Lines poinformowali parlamentarzystów w liście o dodatkowych środkach ochrony w wybranych częściach budynku parlamentu. Posłowie spotkali się również z przedstawicielami Australijskiej Policji Federalnej, aby omówić kwestie bezpieczeństwa.

Komisarz Australijskiej Policji Federalnej Chrissie Barrett stwierdziła, że istnieje bezpośredni związek między okresami zapalnej retoryki politycznej a wzrostem liczby gróźb wobec polityków. Jednocześnie parlamentarzyści podkreślali, że wzmocnienie bezpieczeństwa musi być zrównoważone z potrzebą pozostawania dostępnymi dla wyborców.

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