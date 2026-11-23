Niższa izba parlamentu Australii ostatecznie zatwierdziła nową ustawę obronną, która daje ministrom szerokie uprawnienia do wyznaczania obiektów jako specjalnych stref bezpieczeństwa, w tym bez publicznego ogłoszenia. Australijska ekspertka prawa konstytucyjnego Anne Twomey nazwała takie podejście nieodpowiedzialnym i stwierdziła, że stwarza ono poważne zagrożenia dla praworządności, podaje The Guardian.

Nowe uprawnienia dla ministrów

Ustawa o przyspieszeniu zdolności obronnych i ochronie baz została poparta przez Partię Pracy i Koalicję. W ubiegłym tygodniu zatwierdził ją Senat, a w poniedziałek dokument ostatecznie przyjęła niższa izba parlamentu. Przeciw zagłosowało jedynie kilku niezależnych deputowanych, w tym Kate Chaney, Monique Ryan i Andrew Wilkie.

Ustawa przewiduje odpowiedzialność karną za wejście do strefy obronnej lub wyjście z niej, a także za fotografowanie samej strefy, osób lub obiektów znajdujących się w jej obrębie. Maksymalna kara wynosi do siedmiu lat więzienia, grzywnę do 152 880 dolarów albo obie kary. Strefami bezpieczeństwa mogą być nie tylko stałe bazy wojskowe, lecz także obiekty tymczasowe, mobilne lub utworzone w sytuacjach nadzwyczajnych.

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Zastrzeżenia naukowców i krytyków

Ustawa pozwala również ministrowi wydawać deklaracje dotyczące zdolności obronnych. Mogą one zezwalać na określoną działalność bez naruszania innych ustaw lub zmieniać sposób stosowania przepisów stanów i terytoriów. Takie deklaracje mogą nie być publikowane jako akty prawne.

Twomey, emerytowana profesor Uniwersytetu w Sydney, skrytykowała brak należytej debaty parlamentarnej nad dokumentem. Jej zdaniem parlament, zamiast określić konkretne niezbędne zmiany w ustawodawstwie, przekazał ministrom, urzędnikom i personelowi obronnemu prawo do wyłączania stosowania obowiązujących przepisów wobec działalności obronnej.

Premier Anthony Albanese odrzucił zarzuty krytyków, nazywając nowe uprawnienia koniecznymi w niebezpiecznych czasach. Jednocześnie lider Australijskich Zielonych David Shoebridge określił zmiany jako nadzwyczajne uprawnienia wojenne i zagrożenie dla swobód obywatelskich. Senator David Pocock podkreślił, że ochrona wrażliwych obiektów obronnych przed dronami i innymi technologiami nie powinna oznaczać przekazania ministrowi obrony nadzwyczajnych uprawnień bez odpowiednich zabezpieczeń i przejrzystości.

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