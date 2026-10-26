Federalny parlament Australii przerwał zwykłe obrady, aby wyrazić wsparcie dla niezależnej posłanki z okręgu Indi Helen Haines, która doznała ciężkich obrażeń po potrąceniu przez samochód w pobliżu swojego biura w Wangaratcie. Na jej pustym miejscu w Izbie Reprezentantów ustawiono pomarańczową kartonową sylwetkę kakadu.

Jak podaje ABC News, atak nastąpił tydzień wcześniej, gdy Haines stała przy bagażniku swojego samochodu. Policja uważa, że potrącenie było celowe. Z powodu ciężkości obrażeń posłance później amputowano obie nogi.

Wezwania do zmiany kultury politycznej

Podczas wielogodzinnych wystąpień parlamentarzyści mówili o życzliwości, mądrości Haines i jej szacunku dla cywilizowanej debaty politycznej. Premier Anthony Albanese oświadczył, że nie wolno mylić energii demokracji z narastającą wściekłością, a różnica zdań nie powinna przerywać dialogu.

Przewodniczący Izby Reprezentantów Milton Dick nazwał to wydarzenie momentem, w którym wszyscy parlamentarzyści muszą odpowiedzieć na wyzwanie. Niezależna posłanka Allegra Spender stwierdziła, że atak powinien nie tylko wstrząsnąć społeczeństwem, lecz także je zmienić. Według niej po ataku Haines przede wszystkim martwiła się o swoich pracowników oraz dziękowała ratownikom, pielęgniarkom i przechodniom.

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Rola Haines w parlamencie

Helen Haines została posłanką po przejściu na emeryturę innej niezależnej przedstawicielki, Cathy McGowan, a wyborcy okręgu Indi następnie dwukrotnie wybrali ją ponownie. Koledzy podkreślali jej rolę w rozwoju ruchu niezależnych posłów, a także pracę nad kwestiami uczciwości władz, wsparcia regionów i łączności komórkowej podczas klęsk żywiołowych.

Po wieloletniej kampanii Haines rząd federalny wprowadził tymczasowy roaming awaryjny, który pozwala telefonom łączyć się z siecią innego operatora, jeśli własna sieć nie działa podczas dużej katastrofy. Posłowie wspominali również o jej wkładzie w utworzenie Australijskiej Narodowej Komisji Antykorupcyjnej.

Uczestnicy posiedzenia wezwali do bardziej odpowiedzialnego podejścia do retoryki w parlamencie i w internecie, a także do wzmocnienia usług ochrony zdrowia psychicznego na obszarach regionalnych. Lider opozycji Angus Taylor oświadczył, że powrót Haines na jej miejsce w parlamencie będzie ważnym momentem dla demokracji.

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