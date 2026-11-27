Parlament Australii przyjął ustawę, zgodnie z którą eksporterzy skroplonego gazu ziemnego od 2028 roku będą musieli rezerwować dla rynku krajowego do 20% swojej produkcji. Jak informuje The Japan Times, inicjatywa laburzystowskiego rządu została ostatecznie zatwierdzona po tym, jak opozycyjna koalicja liberałów i narodowców obiecała nie blokować dokumentu.

Wyjątek dla Australii Zachodniej

Po wprowadzeniu poprawek projekt ustawy poparł Senat późnym wieczorem w czwartek, a następnego dnia zatwierdziła go niższa izba parlamentu. Z działania nowego systemu wyłączono Australię Zachodnią, na którą przypada około dwóch trzecich eksportu australijskiego LNG. W stanie tym obowiązuje już własna polityka rezerwowania 15% gazu, a jego sieć gazowa nie jest połączona z rynkiem wschodniego wybrzeża.

Premier Anthony Albanese oświadczył, że ustawa będzie wywierać „presję w dół” na ceny energii dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, nie precyzując możliwej wysokości oszczędności. Według niego gaz jest wykorzystywany do ogrzewania domów, wspierania energetyki odnawialnej i produkcji.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Sytuacja na wschodnim wybrzeżu

Rynek gazu na wschodnim wybrzeżu Australii w ciągu ostatniej dekady zmagał się z ograniczoną podażą, wyższymi cenami i ryzykiem niedoborów. Wydobycie na dojrzałych złożach w pobliżu stanu Wiktoria, które historycznie były głównym źródłem gazu dla regionu, spadło. Niektórzy producenci LNG na wschodzie kraju kupowali krajowe wydobycie, aby wywiązać się ze zobowiązań eksportowych.

Nowy system obejmie trzy projekty eksportowe na wschodnim wybrzeżu, którymi zarządzają Origin Energy, Shell i Santos. Ich LNG trafia głównie do Chin, Japonii, Korei Południowej i Malezji. Krytycy uważają, że polityka może obniżyć ceny na tyle, że będzie zniechęcać do poszukiwań i inwestycji w nowe zasoby gazu.

Czytaj nas na