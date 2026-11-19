Duński parlament w Kopenhadze ma 19 listopada ratyfikować umowę bezpieczeństwa ze Stanami Zjednoczonymi dotyczącą Grenlandii. Dokument, podpisany we wrześniu przez USA, Danię i Grenlandię, ma rozstrzygnąć spór wokół przyszłości arktycznej wyspy, informuje Channel NewsAsia.

Rola USA w Grenlandii

Po wejściu w życie umowa rozszerzy rolę amerykańskich sił zbrojnych w Grenlandii. W szczególności USA otrzymają zgodę na utworzenie systemu obrony przeciwrakietowej Golden Dome. Jednocześnie dokument potwierdza suwerenność Danii nad Grenlandią oraz prawo mieszkańców wyspy do samostanowienia.

Napięcia między stronami nasiliły się po tym, jak prezydent USA Donald Trump wielokrotnie groził przejęciem kontroli nad bogatą w surowce mineralne wyspą. Jego odmowa wykluczenia użycia przymusu wojskowego lub gospodarczego wywołała w styczniu kryzys dyplomatyczny w NATO i doprowadziła do kilku miesięcy intensywnych negocjacji Danii i Grenlandii z USA.

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Procedura zatwierdzenia

Parlament Grenlandii ratyfikował porozumienie w tym miesiącu. W ubiegłym tygodniu duński parlament poparł je w pierwszym czytaniu przy poparciu wszystkich partii. Głosowanie nad ostatecznym zatwierdzeniem było oczekiwane około godziny 10:00 czasu lokalnego 19 listopada.

Profesor nauk politycznych Uniwersytetu Kopenhaskiego Mikkel Vedby Rasmussen uważa, że umowa może dać USA więcej możliwości wpływania na decyzje mające znaczenie dla bezpieczeństwa, a także na wydobycie części strategicznych zasobów. Jednocześnie inni eksperci cytowani przez redakcję zaznaczyli, że nowe porozumienie nie rozszerza znacząco amerykańskiego dostępu wojskowego do Grenlandii.

Umowa nie wymaga głosowania w Senacie USA. Po zatwierdzeniu przez duński parlament wejdzie w życie, gdy Ministerstwo Spraw Zagranicznych Danii poinformuje USA notą dyplomatyczną o zakończeniu procedur wewnętrznych.

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