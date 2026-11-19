Parlament Danii w czwartek jednogłośnie zatwierdził umowę obronną, która pozwala Stanom Zjednoczonym rozszerzyć obecność wojskową na Grenlandii. Za dokumentem zagłosowało 109 deputowanych, nikt nie był przeciw.

Strefy obronne na wyspie

Umowa pozwala USA tworzyć strefy obronne w kilku miejscach na arktycznej wyspie. Jak informuje Anadolu Agency, powołując się na norweskiego nadawcę publicznego NRK, ma to otworzyć drogę do rozszerzenia amerykańskiej obecności wojskowej na Grenlandii.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Uzupełnienie umowy z 1951 roku

Rządy Danii, Grenlandii i USA podpisały umowę we wrześniu. Zmienia ona i uzupełnia umowę z 1951 roku, która reguluje obronę Grenlandii.

Głosowanie w parlamencie Danii odbyło się po tym, jak wcześniej w tym miesiącu dokument zatwierdził parlament Grenlandii — Inatsisartut.

Czytaj nas na