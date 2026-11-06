Parlament Estonii rozważa zmiany w ustawie o organizacji usług medycznych, które mogą przyznać państwowemu organowi nadzoru, Health Board, prawo do zawieszania aktywnego statusu lekarzy i pielęgniarek w krajowym rejestrze pracowników ochrony zdrowia. Może to być stosowane w przypadku powtarzających się lub poważnych naruszeń standardów zawodowych, które stwarzają ryzyko dla pacjentów lub jakości opieki medycznej, informuje ERR News.

Nadzór nad poszczególnymi medykami

Obecnie Health Board kontroluje przede wszystkim placówki medyczne jako osoby prawne, a nie poszczególnych specjalistów. Za kwalifikacje pracowników i jakość udzielanej przez nich opieki odpowiadają pracodawcy.

Jeśli placówka medyczna kończy współpracę z lekarzem, którego dotyczą zastrzeżenia, organ nadzoru nie może kontynuować dochodzenia wobec tej osoby, ponieważ jego uprawnienia obejmują osoby prawne. Projekt ustawy rozpatrywany przez Riigikogu ma zmienić tę procedurę.

Poprawki umożliwią również ocenę nie tylko formalnych wymogów wobec placówek medycznych, w tym pomieszczeń, wyposażenia i personelu, ale także tego, w jaki sposób zapewniają one kompetencje pracowników, jakość leczenia i bezpieczeństwo pacjentów. Dotychczas aktywny status medyka w rejestrze można było zawiesić jedynie na mocy decyzji sądu lub na ograniczony czas.

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Możliwe środki

Ekspertka Ministerstwa Spraw Społecznych Pille Saar oświadczyła, że podstawą zawieszenia statusu powinny być powtarzające się lub poważne naruszenia standardów. Jak powiedziała, chodzi o systematycznie niewłaściwą praktykę, w tym porady, by zastąpić leczenie modlitwą, nieprzepisywanie potrzebnych antybiotyków lub zniechęcanie pacjentów do antykoncepcji, również z powodów religijnych.

Po konsultacjach z ekspertami uniwersyteckimi lub zawodowymi Health Board będzie mógł wydać nakaz, wymagać dodatkowego szkolenia lub zawiesić aktywną rejestrację medyka do czasu zdania przez niego nowego egzaminu. Oczekuje się, że zmiany wejdą w życie w październiku przyszłego roku.

Przewodnicząca Estońskiego Stowarzyszenia Lekarzy Rodzinnych Elle-Mall Sadam poradziła pacjentom, aby prosili medyków o wpisywanie wszystkich zaleceń dotyczących leczenia i leków do dokumentacji medycznej, w tym do scentralizowanego państwowego systemu informacji medycznej. Jej zdaniem pomoże to rozpatrywać skargi i ustalać okoliczności w przypadku sporu.

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