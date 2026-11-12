Estoński parlament — Riigikogu — zatwierdził we wczesnych godzinach porannych w czwartek rządowy projekt budżetu państwa na 2027 rok w drugim czytaniu. Dyskusja nad poprawkami rozpoczęła się w środę o godz. 16:00 i zakończyła się krótko przed pierwszą w nocy, informuje ERR News.

Zastrzeżenia opozycji

Wszystkie cztery partie opozycyjne — Partia Centrum, Konserwatywna Partia Ludowa Estonii (EKRE), Isamaa oraz Partia Socjaldemokratyczna (SDE) — zaproponowały zawieszenie drugiego czytania dokumentu. Propozycje te nie uzyskały poparcia: w 101-osobowym parlamencie za zawieszeniem głosowało 47 deputowanych, a przeciw — 50.

Dochody budżetu na 2027 rok prognozowane są na poziomie 19,4 mld euro, a wydatki — na prawie 20,2 mld euro. Na inwestycje przewidziano prawie 1,2 mld euro.

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Zmiany w projekcie

Do projektu ustawy zgłoszono 95 poprawek, z których trzy zostały częściowo zatwierdzone. Komisja Finansowa Riigikogu zaproponowała kompleksową poprawkę dotyczącą redystrybucji środków w ramach obszarów odpowiedzialności ministerstw i między nimi.

Komisja zaproponowała również przeznaczenie dodatkowych 7,47 mln euro z rezerwy rządowej na poprawę dostępności i jakości usług specjalistycznej opieki. Pierwsze czytanie projektu budżetu odbyło się w połowie października.

Poprawki do dokumentu można zgłaszać do godz. 17:15 w środę, 25 listopada, przed trzecim i ostatecznym czytaniem. Między drugim a trzecim czytaniem dozwolone są jedynie zmiany kosmetyczne, w tym korekty błędów drukarskich. Po rozpatrzeniu budżetu posiedzenie Riigikogu było kontynuowane z innymi punktami porządku obrad.

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