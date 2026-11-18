Parlament Finlandii w środę zagłosował za przedłużeniem do końca 2028 roku obowiązywania tzw. ustawy o pushbackach, której oficjalna nazwa to Ustawa o bezpieczeństwie granic. Poinformował o tym YLE News.

Uprawnienia straży granicznej

Ustawa pozwala funkcjonariuszom Fińskiej Straży Granicznej zawracać osoby ubiegające się o azyl, gdy ich przybycie organizuje Rosja — państwo-agresor — lub inne państwo zagraniczne, a sytuacja stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.

Tymczasowa ustawa weszła w życie w lipcu 2024 roku. Jest to już drugie przedłużenie okresu jej obowiązywania. Rząd Finlandii wyjaśnia potrzebę jej utrzymania tym, że zagrożenie instrumentalizowaną migracją na wschodniej granicy kraju nie zniknęło.

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Stanowisko rządu i krytyka

Premier Petteri Orpo oświadczył, że przedłużenie ustawy było absolutnie konieczne. Jego zdaniem sytuacja w zakresie bezpieczeństwa granic nie wskazuje na osłabienie zagrożenia, dlatego odnowienie i przedłużenie obowiązywania ustawy jest ważne.

Krytycy dokumentu uważają, że jest on sprzeczny z Konstytucją Finlandii i międzynarodowymi zobowiązaniami kraju. Finlandia utrzymuje zamknięte lądowe przejścia graniczne na granicy z Rosją od grudnia 2023 roku, przedłużając to ograniczenie odrębnymi decyzjami rządu.

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