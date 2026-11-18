We Włoszech niższa izba parlamentu ostatecznie uchwaliła ustawę mającą na celu przeciwdziałanie antysemityzmowi. Dokument poparto późnym wieczorem we wtorek stosunkiem głosów 147 do 93. Ustawa utrwala definicję antysemityzmu Międzynarodowego Sojuszu na rzecz Pamięci o Holokauście, która określa niektóre formy krytyki Izraela jako przykłady zachowań antysemickich, informuje France 24.

Spory o wolność wypowiedzi

Przeciwnicy ustawy uważają, że może ona ograniczać publiczne poparcie dla praw Palestyńczyków i krytykę Izraela. Współprzewodniczący grupy Sojusz Zielonych i Lewicy Angelo Bonelli oświadczył, że prawica wykorzystuje projekt ustawy do tłumienia krytyki.

Centroprawicowa koalicja premier Giorgii Meloni odrzuciła te obawy. Przedstawiciel partii Forza Italia Paolo Emilio Russo stwierdził, że nikt nie próbował ograniczać wolności wypowiedzi i krytyki, którą nazwał podstawą demokracji. Ustawa nie przewiduje kar finansowych ani sankcji karnych dla osób naruszających jej przepisy.

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Reakcja partii i społeczności żydowskiej

Partie lewicowe zasadniczo nie poparły dokumentu. Jednocześnie niewielka grupa deputowanych opozycyjnej Partii Demokratycznej wstrzymała się od głosu wbrew stanowisku kierownictwa, które wzywało do głosowania przeciw. Opozycja wielokrotnie prosiła rząd o zmianę definicji antysemityzmu, jednak koalicja nie poparła tych propozycji.

Prezes Związku Gmin Żydowskich we Włoszech Liwia Ottolenghi z zadowoleniem przyjęła uchwalenie ustawy, oświadczając, że wzmocni ona „demokratyczne przeciwciała” włoskiego społeczeństwa. Zwolennicy dokumentu wskazują na wzrost liczby incydentów antysemickich od początku wojny w Gazie. Włoskie Obserwatorium Antysemityzmu odnotowało 963 takie przypadki w 2025 roku — niemal czterokrotnie więcej niż w 2022 roku.

Dyrektor Centrum Współczesnej Dokumentacji Żydowskiej w Mediolanie Gadi Luzzatto Voghera powiedział Reutersowi, że w 2025 roku zarejestrowano 18 incydentów, podczas których ludzi popychano, pluto na nich lub wymierzano im policzki. W pierwszych sześciu miesiącach 2026 roku odnotowano 10 takich przypadków.

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