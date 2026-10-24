W Kenii parlamentarzyści poparli postulat rewizji wynagrodzeń nadzorców, ochroniarzy i nauczycieli zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminów oraz ocen krajowych. Jednocześnie związek Kuppet nie wycofuje swojego apelu do członków, by nie uczestniczyli w pracach związanych z egzaminami, dopóki Rada KNEC nie rozwiąże kwestii wynagrodzeń.

Apel posła

Jak informuje Nation Kenya, poseł z Msambweni Feisal Bader oświadczył w parlamencie, że obecne stawki nie odpowiadają zakresowi pracy i odpowiedzialności personelu. Według niego kierownicy ośrodków egzaminacyjnych, nadzorcy i ochroniarze zapewniają bezpieczeństwo materiałów oraz prawidłowy przebieg egzaminów, jednak ich wynagrodzenia nie wzrosły mimo rosnących kosztów życia.

Bader zaznaczył również, że niskie wynagrodzenie zmusza kierowników ośrodków do tymczasowego wynajmowania zakwaterowania w pobliżu punktów odbioru materiałów egzaminacyjnych, aby odbierać je na czas. Nadzorcy, jak powiedział, również ponoszą dodatkowe koszty z powodu nadzorowania kilku egzaminów w wyznaczonych ośrodkach.

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Stanowisko związku

Zastępca sekretarza generalnego Kuppet Moses Nthurima nalega, aby KNEC zawarła z przedstawicielami nauczycieli formalne porozumienie dotyczące stawek za różne rodzaje pracy egzaminacyjnej. Oświadczył, że obietnice terminowej wypłaty środków nie rozwiązują głównego problemu — wysokości wynagrodzenia.

Według Nthurimy nadzorcy otrzymują po Sh600, a inne wypłaty za obowiązki egzaminacyjne również nie odpowiadają wykonanej pracy. Podał przykład stawki Sh55 za sprawdzenie jednej pracy egzaminacyjnej oraz diet w wysokości Sh150, które, jak twierdzi, nie zmieniły się od 1990 roku. Związek uważa, że nauczyciele powinni otrzymywać wynagrodzenie współmierne do ich kwalifikacji i odpowiedzialności.

Spór dotyczący wypłat trwa od ponad roku. W lutym 2025 roku parlamentarzyści podnieśli kwestię opóźnień w wypłatach dla nauczycieli, którzy przeprowadzali egzaminy krajowe w 2024 roku. 7 lipca Narodowy Skarb Państwa przeznaczył Sh1,5 mld na spłatę zaległości, a dwa dni później minister edukacji Julius Ogamba poinformował, że KNEC przelała pieniądze na konta egzaminatorów. Wypłaty te nie zakończyły jednak sporu o poziom wynagrodzeń.

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