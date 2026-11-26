Parlament Łotwy 26 listopada zatwierdził zmiany legislacyjne, które dają rządowi prawo do udzielenia państwowej gwarancji do 175 mln euro dla linii lotniczej airBaltic. Środki mają pochodzić od prywatnych kredytodawców, a państwo zagwarantuje wykonanie przez przewoźnika zobowiązań dotyczących spłaty pożyczki.

W drugim i ostatecznym czytaniu za zmianami do ustawy o środkach stabilności finansowej airBaltic zagłosowało 77 deputowanych do Saeimy, 19 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. W pierwszym czytaniu tego samego dnia projekt ustawy poparło 76 deputowanych, a 18 było przeciw. Wcześniej rząd Łotwy co do zasady poparł udzielenie gwarancji, a parlamentarna Komisja Budżetu i Finansów zatwierdziła propozycję stosunkiem głosów dziewięć do dwóch, podaje AeroTime.

Finansowanie restrukturyzacji

airBaltic przechodzi restrukturyzację finansową w ramach procedury Chapter 11 w USA od 14 września 2026 roku. 19 października Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Nowego Jorku ostatecznie zezwolił na pozyskanie do 350 mln euro finansowania dłużnika w ramach tej procedury. Pakiet przewiduje trzy transze: 175 mln euro, do 125 mln euro i do 50 mln euro.

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Linia lotnicza otrzymała już pierwszą transzę i stara się uzyskać dostęp do drugiej. Minister transportu Łotwy Krišs Lipšāns wyjaśnił, że kredytodawca wymaga państwowej gwarancji na 175 mln euro, aby wypłacić 125 mln euro, podczas gdy kolejne 50 mln euro przewidziano na spłatę odsetek od pożyczki.

Dodatkowe warunki

Lipšāns ostrzegał, że bez drugiej transzy airBaltic może zawiesić loty do połowy grudnia. We wniosku złożonym 16 listopada do amerykańskiego sądu linia lotnicza oświadczyła, że bez dostępu do dwóch kolejnych transz grozi jej likwidacja.

Według rządu Łotwy realizacja gwarancji nadal wymaga zgody Komisji Europejskiej oraz przestrzegania unijnych zasad pomocy państwa. Ponadto według stanu na 26 listopada amerykański sąd nie podjął jeszcze decyzji w sprawie pierwszeństwa nowych kredytodawców przed posiadaczami obligacji airBaltic zapadających w 2029 roku. Przewoźnik planuje również zmniejszyć zatrudnienie o 500–700 pracowników z około 3 tys. oraz zredukować flotę Airbusów A220-300 z 54 do około 36 samolotów do końca 2026 roku.

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