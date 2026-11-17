Łotewski Saeima 17 listopada zatwierdził skład drugiego rządu pod przewodnictwem premiera Andrisa Kulbergsa. Za nowym gabinetem zagłosowało 57 deputowanych, przeciw było 34, a kolejnych pięciu nie głosowało, podaje LSM English.

Głosowanie po debatach

Skład rządu ogłoszono rano 17 listopada. Posiedzenie parlamentu rozpoczęło się o 15:00, a głosowanie nad gabinetem odbyło się o 22:27 po ponad siedmiu godzinach debaty.

Część deputowanych krytykowała sposób formowania rządu, który, ich zdaniem, przedstawiono, aby zdążyć przed terminem 18 listopada — Dniem Niepodległości Łotwy. W trakcie dyskusji pojawiły się również uwagi dotyczące przewagi mężczyzn w składzie gabinetu oraz tego, że kilku bezpartyjnych kandydatów na ministrów wcześniej studiowało lub pracowało z Kulbergsem w sektorze prywatnym.

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Skład koalicji

Podstawą nowego rządu stał się sojusz dwóch sił politycznych — Zjednoczonej Listy i Sojuszu Narodowego. Czterema z 13 ministerstw pokierują kandydaci formalnie niezwiązani z partiami. Podsumowując debaty, Kulbergs wielokrotnie nazywał swoich kandydatów profesjonalistami.

Jeden z deputowanych Zjednoczonej Listy, Pēteris Dimants, nie głosował za rządem. Jednocześnie przedstawiciele opozycyjnej partii Latvia First byli podzieleni: część poparła gabinet Kulbergsa, a część zagłosowała przeciw.

W wystąpieniu przed głosowaniem Kulbergs oświadczył, że kluczowymi słowami na najbliższe cztery lata będą eliminowanie marnotrawstwa i zmiany. Zwrócił też uwagę na niską frekwencję w wyborach do Saeimy, nazywając ją ostrzeżeniem dla polityków, rządu i parlamentu.

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