Izba Reprezentantów Libii, mająca siedzibę na wschodzie kraju, zatwierdziła zawartą z Turcją w 2019 roku umowę o rozgraniczeniu stref morskich na Morzu Śródziemnym. Parlament uchylił również swoją decyzję z 2020 roku o zerwaniu więzi politycznych z Ankarą, informuje Anadolu Agency.

Memorandum o porozumieniu zostało podpisane 27 listopada 2019 roku przez Turcję oraz ówczesny uznawany przez społeczność międzynarodową Rząd Zgody Narodowej Libii, kierowany przez Fajiza as-Sarradża. Dokument określał granicę jurysdykcji morskich obu państw. Wszedł w życie w grudniu 2019 roku i został zarejestrowany w ONZ.

Zmiana stanowiska władz wschodnich

Decyzja stanowi istotną zmianę stanowiska wschodniego parlamentu, związanego z obozem politycznym dowódcy Chalify Haftara. Wcześniej instytucja ta sprzeciwiała się umowie i kwestionowała uprawnienia władz w Trypolisie do jej zawarcia bez zgody parlamentu.

Turcja wspierała władze w Trypolisie podczas ofensywy sił Haftara na stolicę w latach 2019–2020, lecz równocześnie rozwijała kontakty ze wschodnią Libią. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan spotkał się z przewodniczącym Izby Reprezentantów Agilą Salehem w 2022 i 2023 roku. W sierpniu 2025 roku szef tureckiego wywiadu İbrahim Kalın odwiedził Bengazi i przeprowadził rozmowy z Chalifą Haftarem.

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Spór na Morzu Śródziemnym

Umowa jest jednym z przedmiotów długotrwałego sporu Turcji i Grecji o granice morskie, zasoby szelfu i prawa wysp. Ankara uważa, że przy rozgraniczeniu należy uwzględniać geografię wybrzeża, proporcjonalność i zasadę słuszności. Ateny z kolei twierdzą, że memorandum nie uwzględnia praw morskich greckich wysp, w tym Krety i Rodos, i uznają je za nieważne.

W sierpniu 2020 roku Grecja i Egipt podpisały odrębną umowę o rozgraniczeniu stref morskich, która częściowo pokrywa się z roszczeniami Turcji i Libii. Zatwierdzenie dokumentu przez wschodni parlament może osłabić argumenty o braku wewnętrznego poparcia dla umowy w Libii, jednak nie rozwiązuje kwestii jej realizacji i skutków dla państw trzecich.

Współpraca energetyczna

W czerwcu 2025 roku turecka państwowa spółka TPAO i Narodowa Korporacja Naftowa Libii podpisały memorandum dotyczące badań geologicznych i geofizycznych na czterech obszarach morskich. W lutym 2026 roku TPAO uzyskała prawa udziału w dwóch blokach poszukiwawczych podczas pierwszej od 17 lat rundy licencyjnej w Libii. Zatwierdzenie umowy morskiej może zmniejszyć niepewność polityczną dotyczącą przyszłych wspólnych projektów, choć poszukiwania i wiercenia będą wymagały odrębnych decyzji licencyjnych, inwestycyjnych i operacyjnych.

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