W Mali parlament przejściowy — Narodowa Rada Przejściowa (CNT) — 22 października 2026 roku ratyfikował rozporządzenie, które rozszerza możliwość pozbawiania obywatelstwa na Malijczyków posiadających je od urodzenia. Za decyzją głosowało wszystkich 119 obecnych członków rady, podaje The Rio Times.

Kogo dotyczy rozporządzenie

Wcześniej pozbawienie obywatelstwa stosowano przede wszystkim wobec obywateli naturalizowanych. Rozporządzenie wprowadza zmiany do Kodeksu osób i rodziny, opartego na ustawie nr 2011-087 z 30 grudnia 2011 roku.

W omówieniu lipcowego projektu dokumentu wśród podstaw takiej decyzji wymieniano formalną przysięgę wierności innemu państwu, współpracę z organizacjami, które władze uznają za wrogie, separatystyczne lub terrorystyczne, a także udział w działalności terrorystycznej. W projekcie wspomniano również o finansowaniu lub gloryfikowaniu terroryzmu oraz wykorzystywaniu byłego stanowiska państwowego ze szkodą dla interesów Mali. Pełny ratyfikowany tekst rozporządzenia nie był dostępny w źródle.

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Droga dokumentu do ratyfikacji

Rada Ministrów Mali, której przewodniczy generał Assimi Goïta, zatwierdziła projekt 17 lipca 2026 roku. Minister sprawiedliwości Mamoudou Kassogué przedstawił go jako odpowiedź na niedociągnięcia obecnego systemu. Samo rozporządzenie jest datowane na 13 sierpnia, a głosowanie CNT odbyło się w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Bamako pod przewodnictwem przewodniczącego rady Malicka Diawa.

Według Madar, powołującego się na Agence de presse africaine, pozbawienie obywatelstwa nie powinno prowadzić do bezpaństwowości. Jednocześnie The Rio Times zaznacza, że obecność takiej gwarancji w ostatecznym ratyfikowanym tekście nie została potwierdzona. Mali 27 maja 2016 roku przystąpiło do Konwencji ONZ z 1961 roku o ograniczaniu bezpaństwowości, która zakazuje pozbawiania obywatelstwa z powodów rasowych, etnicznych, religijnych lub politycznych.

W omówieniu nie opisano procedury podejmowania decyzji o pozbawieniu obywatelstwa, wymaganych dowodów ani możliwości odwołania. Źródło nie informuje również o konkretnych osobach, które mogły już zostać pozbawione obywatelstwa na podstawie nowych zasad.

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