Parlament we wschodniej Libii podczas posiedzenia w mieście Sabha zatwierdził członka rady Centralnego Banku Libii Fawziego Abu Hazama na nowego prezesa banku. Deputowani przyjęli również rezygnację poprzedniego szefa instytucji, Nadżiego Issy, informuje TimesLIVE.

Według rzecznika wschodniego parlamentu Abdullaha Blihega za powołaniem Abu Hazama i przyjęciem rezygnacji Issy zagłosowało 78 z 90 obecnych deputowanych. Wiceprzewodniczący parlamentu Musbah Duma oświadczył, że było to pierwsze posiedzenie parlamentu w południowym mieście Sabha.

Stanowisko władz zachodnich

Wysoka Rada Stanu z siedzibą w Trypolisie, będąca rywalem parlamentu na zachodzie podzielonego kraju, dotąd nie skomentowała decyzji wschodnich deputowanych. W ubiegłym miesiącu parlament na wschodzie poparł już kandydaturę Abu Hazama na tymczasowego prezesa Banku Centralnego.

Nadżi Issa stanął na czele Banku Centralnego w 2024 roku po tym, jak parlament i Wysoka Rada Stanu uzgodniły jego nominację. Decyzja ta zakończyła spór o kontrolę nad bankiem, który wcześniej doprowadził do usunięcia poprzedniego szefa. W sierpniu Issa złożył rezygnację obu organom ustawodawczym, nie wyjaśniając publicznie powodów.

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Sytuacja wokół Banku Centralnego

W październiku Bank Centralny potępił to, co określił jako przymusowe wtargnięcie do swojej siedziby podczas nieobecności prezesa. Okoliczności tego incydentu pozostają nie do końca wyjaśnione. Bank oświadczył, że odpowiedzialnością za wszelkie konsekwencje obarcza wszystkich zaangażowanych, w tym ministerstwo obrony.

Później instytucja usunęła to oświadczenie i poinformowała, że Abu Hazam oficjalnie przejął uprawnienia podczas „przyjaznej” procedury przekazania spraw z udziałem przedstawicieli obu organów ustawodawczych. Bank oświadczył również, że jego praca trwa w normalnym trybie.

Tego samego dnia premier międzynarodowo uznawanego Rządu Jedności Narodowej Abdulhamid Dbeibah spotkał się z Abu Hazamem. Omówili wyzwania finansowe i gospodarcze, w tym działania mające wspierać stabilność kursu libijskiego dinara.

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