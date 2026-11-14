Na Nauru wszyscy deputowani parlamentu poparli rząd prezydenta Davida Adeanga, dlatego w 19-osobowym organie ustawodawczym nie pozostała żadna opozycja polityczna. Adeang oświadczył, że zmiana ta odzwierciedla jedność, stabilność i wspólny cel w polityce państwa wyspiarskiego na Pacyfiku, informuje Taipei Times.

Dwaj deputowani otrzymali stanowiska

Według Adeanga pełne poparcie dla rządu w parlamencie zapewniło powołanie Pyona Deiye i Jasona Binghama Agira na stanowiska wiceministrów w rządzie. Prezydent nazwał to pierwszym przypadkiem od uzyskania przez Nauru niepodległości w 1968 roku, gdy cały parlament popiera rząd.

W państwach południowej części Pacyfiku skład bloków rządowych i opozycyjnych może się zmieniać, a deputowani mogą przechodzić między nimi. Jednocześnie Nauru jest rzadkim przykładem państwa, w którego parlamencie w ogóle nie ma polityków opozycyjnych.

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Kontrola parlamentarna

Adeang nie wyjaśnił powodów przejścia deputowanych opozycji, poza wskazaniem na wspólne zobowiązanie do stawiania interesów Nauru na pierwszym miejscu. Nie powiedział też, kto będzie sprawował kontrolę parlamentarną, którą zwykle zapewnia opozycja. Jednocześnie prezydent oświadczył, że w kraju pozostaną różne poglądy i aktywne debaty, charakterystyczne dla silnej i zdrowej demokracji.

Ogłoszenia rządu na Facebooku były jedynym źródłem informacji o zmianach kadrowych. Wszystkie media w państwie liczącym około 12 tysięcy mieszkańców należą do rządu, a zagranicznych dziennikarzy zniechęca do podróży do kraju wysoki koszt wizy dziennikarskiej — 8 tysięcy dolarów australijskich, czyli 5435 dolarów amerykańskich.

Adeang stoi na czele Nauru od 2023 roku, kiedy jego poprzednik został usunięty w wyniku wotum nieufności. Deputowani zaprzysiężeni po ubiegłorocznych wyborach wybrali go bez kontrkandydata, aby kontynuował pracę na stanowisku. Freedom House wskazywał, że mieszkańcy Nauru zasadniczo korzystają z praw politycznych i swobód obywatelskich, jednak korupcja pozostaje problemem.

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