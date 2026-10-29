Parlament australijskiego stanu Nowa Południowa Walia uchwalił ustawę o utworzeniu Wielkiego Parku Narodowego Koali w regionie Środkowego Północnego Wybrzeża. Otwarcie parku planowane jest do końca 2026 roku, informuje Mongabay.

475 tysięcy hektarów obszaru chronionego

Nowy park obejmie 178 tysięcy hektarów lasów państwowych i innych gruntów publicznych. Zostaną one przyłączone do istniejącej sieci parków narodowych, tworząc obszar chroniony o powierzchni 475 tysięcy hektarów.

W tych lasach żyje około 12 tysięcy koali oraz ponad 100 innych zagrożonych gatunków flory i fauny. Wśród nich są lotopałanka większa, żałobnica brunatna i rzadkie storczyki pajęcze. Przedstawiciele ludów Gumbaynggirr i Dunghutti, którzy uczestniczyli w tworzeniu parku, będą nadal zaangażowani w jego zarządzanie. Za pośrednictwem organizacji kontrolowanych przez społeczności rdzenne planowane jest zatrudnienie ośmiu rdzennych strażników.

W Nowej Południowej Walii koalę uznano za gatunek zagrożony wyginięciem w 2022 roku. Według parlamentarnego dochodzenia z 2020 roku gatunek ten może zniknąć w stanie do 2050 roku. Liczebność koali zmniejszyła się o jedną trzecią między 1990 a 2010 rokiem z powodu utraty siedlisk, chorób i czynników klimatycznych, w tym pożarów lasów.

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Spory dotyczące kredytów węglowych

Rząd stanowy przeznaczył 140 mln dolarów australijskich na utworzenie parku. Jednocześnie jego długoterminowe finansowanie ma być w dużej mierze zapewniane dzięki australijskim jednostkom kredytów węglowych w ramach metody ulepszonego zarządzania rodzimymi lasami.

Mechanizm ten umożliwia generowanie kredytów węglowych dla projektów, które ograniczają lub wstrzymują pozyskiwanie drewna w rodzimych lasach na gruntach publicznych. Takie kredyty mogą być wykorzystywane przez przedsiębiorstwa przemysłowe do kompensowania własnych emisji. Część obrońców przyrody oraz posłowie Partii Zielonych skrytykowali ten model, twierdząc, że ochrona przyrody nie powinna zależeć od handlu kredytami węglowymi. Parlament odrzucił próby zmiany tego schematu.

Strefy rekreacyjne w ramach projektu

Około 17% terytorium przyszłego parku otrzyma status parków regionalnych dla użytkowników rekreacyjnych, w tym klubów samochodowych, klubów łuczniczych i klubów kolarstwa górskiego. Ustawa uwzględniła również organizację imprez motorsportowych na części takich obszarów. Po wprowadzeniu ostatniej poprawki pięć z około dziesięciu parków regionalnych wyłączono z przepisów dotyczących sportów motorowych.

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