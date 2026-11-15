Zgromadzenie Narodowe Korei Południowej rozważa przeprowadzenie wysłuchania parlamentarnego w sprawie anulowania kontraktu państwowej spółki Korea Hydro and Nuclear Power Co. (KHNP) z południowokoreańskimi firmami Daewoo Engineering & Construction oraz Doosan Enerbility na budowę reaktorów jądrowych w Dukovanach w Czechach.

Propozycja przeprowadzenia wysłuchania

Poseł głównej opozycyjnej Partii Władzy Narodu Park Seong-min poinformował o wewnętrznych problemach w południowokoreańskim konsorcjum i zaproponował, aby właściwa komisja Zgromadzenia Narodowego przeprowadziła wysłuchanie. Jak informuje Korea Herald, poseł powołał się na doniesienia lokalnych mediów, według których KHNP rzekomo dążyła do rozwiązania kontraktu z Daewoo i zaangażowania innego podwykonawcy.

Według tych doniesień przyczyną były rozbieżności między stronami dotyczące wartości kontraktu. Poseł rządzącej Demokratycznej Partii Korei Park Hee-sung poparł pomysł wysłuchania. Oświadczył, że parlament powinien sprawdzić twierdzenia o rzekomych próbach KHNP zmiany wcześniej uzgodnionych warunków kontraktu i jednostronnego forsowania własnych warunków.

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Na razie nie ma konsensusu

Jednocześnie poseł Demokratycznej Partii Korei Jang Cheol-min zaznaczył, że zbieżność stanowisk przedstawicieli różnych partii co do potrzeby wysłuchania nie oznacza jeszcze osiągnięcia kompromisu. Kwestia była omawiana na piątkowym posiedzeniu właściwej komisji podczas rozpatrywania budżetu na 2027 rok.

Przewodniczący komisji Kim Seong-won z Partii Władzy Narodu wezwał do ponadpartyjnego konsensusu w sprawie wysłuchania. Posiedzenie zakończyło się bez porozumienia, po czym zaproponował jego wznowienie w poniedziałek. Konsorcjum kierowane przez KHNP zdobyło w lipcu 2024 roku kontrakt na projekt o wartości 24 bln wonów, czyli 18 mld dolarów. Anulowanie kontraktu ogłoszono w październiku.

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