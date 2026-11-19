18 listopada parlament Rumunii zatwierdził propozycję legislacyjną dotyczącą podniesienia dziennego limitu płatności gotówkowych i wpływów z 5 tys. do 50 tys. lejów rumuńskich. Odpowiada to w przybliżeniu podwyższeniu kwoty z 1 tys. do 10 tys. euro.

Inicjatywa partii AUR

Propozycję zgłosiła skrajnie prawicowa partia Sojusz na rzecz Zjednoczenia Rumunów (AUR). Przewiduje ona dziesięciokrotne podwyższenie maksymalnej kwoty płatności gotówkowych i wpływów, które można realizować w ciągu jednego dnia.

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O zatwierdzeniu inicjatywy informuje Romania Insider. Źródło zaznacza, że decyzja parlamentu dotyczy obu rodzajów operacji: płatności gotówkowych oraz wpływów środków.

Kogo obejmuje propozycja

Propozycja legislacyjna obejmuje spółki, upoważnione osoby fizyczne (PFA), przedsiębiorstwa indywidualne i rodzinne. Dotyczy również przedstawicieli wolnych zawodów, osób prowadzących niezależną działalność, spółek osobowych oraz innych podmiotów posiadających osobowość prawną lub jej nieposiadających.

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