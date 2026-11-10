Szwedzki parlament ma w środę przeprowadzić drugie głosowanie nad zmianami w konstytucji, które umożliwią pozbawianie szwedzkiego obywatelstwa osób posiadających podwójne obywatelstwo, skazanych za przestępstwa poważnie szkodzące żywotnym interesom kraju. Jak informuje The Local Sweden, zmiany konstytucyjne w Szwecji wymagają dwóch głosowań parlamentarnych, między którymi muszą odbyć się wybory.

Pierwsze głosowanie nad tą inicjatywą odbyło się w maju. Jeśli posłowie po raz drugi poprą projekt ustawy, zmiany w konstytucji wejdą w życie 1 stycznia. Propozycję popierają Partia Socjaldemokratyczna, partie obecnego rządu oraz Szwedzcy Demokraci, dlatego jej przyjęcie uznaje się za praktycznie gwarantowane.

Zastrzeżenia dotyczące sformułowań

Początkowo przeciwko poprawce występowały Partia Lewicy, Partia Zielonych, Partia Centrum oraz Partia Socjaldemokratyczna. Twierdziły one, że sformułowanie jest zbyt niejasne i nie precyzuje, jakie konkretnie przestępstwa mogą stanowić podstawę do pozbawienia obywatelstwa.

Socjaldemokratyczna posłanka Amalia Rud Stenlöf skrytykowała tekst jako niedbały i nieokreślony pod względem prawnym. Jej zdaniem przepis może potencjalnie dotyczyć wykroczeń księgowych i podatkowych albo sytuacji, w której ktoś zapomniał tajnego dokumentu w hotelu konferencyjnym.

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W styczniu socjaldemokraci wycofali swój sprzeciw wobec zmian, wyjaśniając to koniecznością walki z przestępczością gangów. W projekcie ustawy, który Komisja Konstytucyjna 5 listopada przekazała parlamentowi, partia poparła również dodatkowe zabezpieczenia przed bezpaństwowością oraz zapisy o zgodności z konwencjami międzynarodowymi, w tym Europejską Konwencją Praw Człowieka, Konwencją o prawach dziecka i Konwencją ONZ o ograniczaniu bezpaństwowości.

Inne zmiany konstytucyjne

Projekt ustawy pozwoli także władzom pozbawiać szwedzkiego obywatelstwa osoby posiadające podwójne obywatelstwo, jeśli zostanie udowodnione, że uzyskały je na fałszywych podstawach. Partia Centrum, mimo niezgody na sformułowania, planuje wstrzymać się od głosu podczas drugiego głosowania. Partia Lewicy i Partia Zielonych mają głosować przeciw.

Ponadto zmiany otwierają drogę do przyszłego zakazu członkostwa w grupach przestępczych. Parlament będzie mógł ograniczać konstytucyjną ochronę wolności zrzeszania się w odniesieniu do organizacji i grup zaangażowanych w poważną działalność przestępczą dla korzyści finansowych lub innych bezprawnych korzyści. Osobno poprawki ustanawiają nowe konstytucyjne prawo do bezpłatnej aborcji.

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