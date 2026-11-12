Parlament Szwecji zatwierdził poprawkę konstytucyjną, która otwiera drogę do przyjęcia ustaw o pozbawianiu szwedzkiego obywatelstwa osób z podwójnym obywatelstwem. Może to dotyczyć osób, które uzyskały obywatelstwo na fałszywych podstawach lub zostały skazane za przestępstwa, które wyrządziły poważną szkodę żywotnym interesom kraju, informuje The Local Sweden.

Wyniki głosowania

Poprawkę poparło 292 posłów, a przeciw zagłosowało 51. Głosowanie 11 listopada było drugim, niezbędnym do wprowadzenia zmian konstytucyjnych: w Szwecji parlament musi zatwierdzić je dwukrotnie, a między głosowaniami muszą odbyć się wybory.

Przeciwko poprawce wystąpiły jedynie Partia Lewicy i Partia Zielonych. Pozostałe siły polityczne ją poparły.

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Dalsze wdrażanie

Sama zmiana konstytucyjna nie ustanawia procedury pozbawiania obywatelstwa. Po wyborach 13 września, które nie przyniosły jednoznacznego wyniku, premier Ulf Kristersson stoi na czele rządu pełniącego obowiązki, podczas gdy partie próbują utworzyć nowy gabinet.

O tym, jak wdrożyć poprawkę, w tym jakie przestępstwa mogą stanowić podstawę do pozbawienia obywatelstwa, zdecyduje następny rząd. Rząd Kristerssona pracował nad projektem ustawy, jednak nie został on jeszcze ukończony. W ubiegłym roku rząd rozważał pozbawianie obywatelstwa osób z podwójnym obywatelstwem skazanych w sprawach dotyczących przestępczości zorganizowanej i gangów.

Organizacja praw człowieka Civil Rights Defenders skrytykowała zmiany. Jej starsza doradczyni prawna Aida Samani oświadczyła, że propozycja faktycznie tworzy dwa rodzaje szwedzkiego obywatelstwa — trwałe i warunkowe — oraz rodzi pytania o równość wobec prawa.

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