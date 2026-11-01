Na Tajwanie Yuan Ustawodawczy w trzecim czytaniu zatwierdził zmiany w ustawach o rozwoju rolnictwa, ochronie gleby i wody oraz użytkowaniu i przekazywaniu rezerwowych terenów górskich. Poprawki mają wzmocnić przeciwdziałanie nielegalnej zabudowie i nieuprawnionemu użytkowaniu gruntów rolnych oraz zboczy, informuje Taipei Times.

Kary za zasypywanie gruntów

Zmiany w artykułach 10 i 69 ustawy o rozwoju rolnictwa przewidują grzywnę do 3 mln dolarów tajwańskich za nielegalne zasypywanie gruntów rolnych lub składowanie na nich materiałów. Stanowi to równowartość około 92 370 dolarów amerykańskich.

Osobno zmiany w artykule 60 tej ustawy włączają straty w plonach spowodowane przez dziką przyrodę do wykazu przypadków, w których rząd może udzielać pomocy finansowej, dotacji lub preferencyjnych kredytów. Ministerstwo Rolnictwa oświadczyło, że będzie dalej opracowywać odpowiednie mechanizmy pomocy.

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Odpowiedzialność za szkody na zboczach

Zgodnie z poprawkami do ustawy o ochronie gleby i wody, za nieuprawnione użytkowanie lub zagospodarowanie terenów zboczowych, które spowodowało erozję lub szkody dla ochrony gleby i wody, może grozić do pięciu lat więzienia oraz grzywna do 25 mln dolarów tajwańskich.

Jeśli naruszenie doprowadziło do śmierci lub ciężkich obrażeń, maksymalne grzywny podniesiono do 100 mln dolarów tajwańskich z 1 mln oraz do 80 mln z 800 tys. dolarów tajwańskich. Za niewykonanie wymogów dotyczących usunięcia naruszeń grzywna może wynieść do 3 mln dolarów tajwańskich, wobec wcześniejszych 60 tys. Ministerstwo oczekuje, że zmiany zwiększą skuteczność egzekwowania prawa.

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