W Tajpej Yuan Ustawodawczy Tajwanu po raz pierwszy wykorzystał sztuczną inteligencję do odczytywania tekstów projektów ustaw. Komisja ds. Opieki Społecznej i Higieny Środowiska poleciła systemowi AI odczytać 15 wersji projektu podstawowej ustawy o demencji przed rozpoczęciem rozpatrywania dokumentu, informuje Taipei Times.

Odczytywanie trwało 70 minut

Według deputowanej partii Kuomintang Chen Ching-hui, która przewodniczyła komisji, AI początkowo odczytywała tekst w tempie 1,5 raza szybszym niż zwykłe. Po 10 minutach deputowani stwierdzili, że bez trudności śledzą treść, po czym prędkość zwiększono dwukrotnie.

W rezultacie odczytanie wszystkich 15 wersji projektu ustawy zajęło 70 minut. Chen oceniła, że pracownicy parlamentu potrzebowaliby około dwóch godzin i 11 minut na przeczytanie tych dokumentów. W zwykłym tempie trwałoby to około 131 minut, podczas gdy przy podwójnej prędkości — około 66 minut.

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Sprawdzenie dokładności systemu

Chen Ching-hui wyraziła nadzieję, że pierwsze zastosowanie AI otworzy drogę do szerszego wykorzystania tej technologii w parlamencie. Jak powiedziała, pomysł pojawił się po tym, gdy straciła głos z powodu choroby. W 2024 roku jej kolega, deputowany Ko Ju-chun, zaproponował wykorzystanie wygenerowanej przez AI wersji jej głosu do zadawania pytań premierowi Cho Jung-taiowi podczas posiedzenia plenarnego.

Przewodniczący Yuanu Ustawodawczego Han Kuo-yu poparł badanie możliwości AI i powołał grupę roboczą do zbadania jej zastosowania. Przed posiedzeniem komisja wspólnie z departamentem IT parlamentu przetestowała system, aby sprawdzić dokładność jego działania.

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