W Izraelu partie Jasz ar i Israel Bejtejnu mogą uzgodnić przekazanie trzech tek ministerialnych formacji politycznej Awigdora Liebermana w ramach ustaleń koalicyjnych. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na ekskluzywny materiał stacji Channel 13 News.

Trzy teki dla Israel Bejtejnu

Według materiału Israel Bejtejnu może otrzymać Ministerstwo Obrony, Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Ministerstwo Aliji i Integracji. Dwie z tych tek — obrony i sprawiedliwości — gazeta określa jako ważniejsze.

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Oczekuje się, że Awigdor Lieberman stanie na czele resortu obrony, Oded Forer zostanie ministrem sprawiedliwości, a Julia Malinowska — ministerką aliji i integracji. Dla Liebermana oznaczałoby to powrót do Ministerstwa Obrony, którym kierował w latach 2016–2018.

Spór o Ministerstwo Sprawiedliwości

Channel 13 News poinformował, że wokół Ministerstwa Sprawiedliwości toczył się istotny spór. Partia Demokraci Ja’ira Golana domagała się przekazania jej tej teki, a wysokiej rangi przedstawiciele Jasz ar również chcieli kontrolować resort. Jerusalem Post zaznaczył, że materiał może zostać zaktualizowany.

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