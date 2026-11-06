Partia uMkhonto Wesizwe (MK) byłego prezydenta Jacoba Zumy prowadzi w czterech gminach prowincji KwaZulu-Natal w RPA, którymi wcześniej rządził Afrykański Kongres Narodowy (ANC). Według stanu na piątkowy wieczór w prowincji zliczono i niezależnie zweryfikowano 90% głosów, informuje Daily Maverick.

Wyniki w gminach

W Richmond, które przez lata było bastionem ANC, MK zdobyła bezwzględną większość z wynikiem 56%. W wyborach lokalnych w 2021 roku ANC wygrał tam z niemal 70% głosów.

MK odnotowała również dobre wyniki w Impendle, na zachód od Pietermaritzburga, w uMshwathi oraz w gminie uJohannes Phumani Phungula na południowy wschód od Pietermaritzburga. W uMshwathi partia zdobyła 47% głosów, pozbawiając ANC większości, jednak nie uzyskała bezwzględnej większości.

W gminie uJohannes Phumani Phungula MK uzyskała 48,1% głosów i 14 miejsc w radzie. ANC zdobył 29,7%, IFP — 11,5%, a DA — 3,7%. Wcześniej ANC miał tam bezwzględną większość.

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Prawdopodobne koalicje

MK prowadzi także w kolejnych 14 gminach KwaZulu-Natal, jednak w tych społecznościach nie ma bezwzględnej większości. Według wstępnych danych partia zdobyła łącznie 431 miejsc w lokalnych radach prowincji. Aby utworzyć władze tam, gdzie nie ma bezwzględnej większości, będzie potrzebowała poparcia innych sił politycznych.

IFP dotychczas zdobyła bezwzględną większość tylko w jednej z 54 gmin prowincji — Mthonjaneni na północy KwaZulu-Natal, gdzie uzyskała 58% głosów. Jednocześnie partia prowadzi w 13 gminach.

W wyborach prowincjonalnych w 2024 roku MK stała się największą partią w KwaZulu-Natal, zdobywając 37 z 80 miejsc w organie ustawodawczym. Jednak IFP, ANC, DA i NFP utworzyły koalicję z 41 miejscami, pozostawiając MK poza władzą. Prowincjonalny lider MK Willis Mchunu oświadczył, że partia dąży do wejścia do organów władzy i jest gotowa rozmawiać z różnymi siłami politycznymi. Wyniki wyborów lokalnych pozostają wstępne, a przed ogłoszeniem oficjalnych rezultatów możliwe są zastrzeżenia.

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