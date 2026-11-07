W Durbanie w Republice Południowej Afryki partia uMkhonto weSizwe (MK) zwróciła się do Komisji Wyborczej Republiki Południowej Afryki (IEC) z prośbą o odroczenie ostatecznego ogłoszenia i publikacji wyników wyborów lokalnych w gminie eThekwini, w skład której wchodzi miasto. Partia założona przez byłego prezydenta Jacoba Zumę twierdzi, że doszło do awarii systemu przetwarzania wyników w lokalnym centrum liczenia głosów, informuje The Rio Times.

Twierdzenia partii MK

W formalnym sprzeciwie złożonym 6 listopada MK poinformowała o krytycznej awarii systemu. Według partii przerwała ona przesyłanie danych i zmieniła widoczny ślad audytowy — zapisy umożliwiające zweryfikowanie wprowadzenia wyników. MK twierdzi również, że elektroniczne zestawienia nie są zgodne z podpisanymi papierowymi protokołami z lokali wyborczych.

Partia żąda natychmiastowego audytu kwestionowanych wyników, wstrzymania dalszego przetwarzania danych i ich zabezpieczenia do czasu rozpatrzenia skarg. Prosi także o zaangażowanie niezależnego eksperta do technicznej kontroli systemów i uzgodnienia danych dotyczących głosowania.

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Wyniki wstępne

Według częściowych danych MK prowadziła w eThekwini, uzyskując około 40% głosów. Sojusz Demokratyczny otrzymywał około 23–24%, a Afrykański Kongres Narodowy — około 17%.

Dane te nie są ostateczne i zmieniają się wraz z napływem wyników z okręgów wyborczych. Ostateczne wyniki ma ogłosić IEC. Według stanu na poranek 7 listopada komisja nie odpowiedziała publicznie na apel MK.

Wybory lokalne w Republice Południowej Afryki odbyły się 4 listopada. Według publikacji w szeregu rad żadna siła polityczna nie zdobyła większości.

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