W RPA partia uMkhonto Wesizwe (MK) nie wyklucza zwrócenia się do Sądu Wyborczego w związku z domniemanymi naruszeniami podczas wyborów lokalnych w 2026 roku. Liderzy ugrupowania poinformowali o licznych skargach od członków partii i jej zwolenników. Poinformował o tym Daily Maverick.

Przedstawiciel partii Dali Mpofu powiedział dziennikarzom w centrum liczenia głosów w Durbanie, że kierownictwo oceni wagę otrzymanych skarg, zanim podejmie decyzję o krokach prawnych. Jak zaznaczył, partia nie przygotowuje jeszcze dokumentów sądowych, ale nie wyklucza takiej możliwości, jeśli poważne zastrzeżenia nie zostaną rozpatrzone.

Zastrzeżenie dotyczące eThekwini

W sobotę wieczorem MK złożyła do Niezależnej Komisji Wyborczej RPA (IEC) formalne zastrzeżenie na podstawie sekcji 65. Dotyczy ono możliwych naruszeń w metropolii eThekwini.

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Pierwszy zastępca prezydenta partii Duduzane Zuma oświadczył, że MK uzna wyniki głosowania tylko pod warunkiem, że uzna proces wyborczy za wolny i uczciwy. Powiedział, że o możliwych zakłóceniach lub innych naruszeniach informowali ludzie na miejscu, a także wezwał IEC do współpracy.

Wyniki głosowania

4 listopada MK po raz pierwszy wzięła udział w wyborach lokalnych. Według przytoczonych danych partia zdobyła w całym kraju ponad 3,7 mln głosów, czyli 9,8%. Najlepszy wynik uzyskała w prowincji KwaZulu-Natal — ponad 34% głosów, jednak nie zdołała zdobyć bezwzględnej większości w metropolii eThekwini.

Oczekuje się, że prezydent RPA Cyril Ramaphosa oficjalnie ogłosi wyniki wyborów lokalnych w niedzielę, 8 listopada, o godz. 18:00.

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