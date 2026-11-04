Partia MK w RPA oświadczyła, że cudzoziemcy bez legalnego statusu imigracyjnego powinni zalegalizować swój pobyt w kraju lub legalnie wrócić do państw pochodzenia. Oświadczenie opublikowano po spotkaniu prezydenta partii Jacoba Zumy z kierownictwem ruchu March and March, który sprzeciwia się nielegalnej imigracji, informuje TimesLIVE.

Spotkanie z ruchem March and March

Według MK podczas spotkania omawiano nielegalną imigrację oraz egzekwowanie przepisów imigracyjnych. Partia oświadczyła, że Zuma docenił działania ruchu dotyczące problemu cudzoziemców bez dokumentów, a March and March wskazał na wkład MK w rozwiązanie tej kwestii.

Ruchem kieruje Jacinta Ngobese-Zuma. March and March organizował ogólnokrajowe protesty z żądaniami zaostrzenia kontroli granicznych i deportacji cudzoziemców bez dokumentów. Według publikacji część akcji przerodziła się w przemoc. Protesty nasiliły się po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, który uznał kluczowe przepisy proceduralne ustawy o uchodźcach za niekonstytucyjne i nieważne.

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Ograniczenia dotyczące demonstracji

Policja RPA i ministerstwo policji złożyły do Sądu Najwyższego w Durbanie pilne wnioski o ograniczenie demonstracji March and March. Stało się to po wcześniejszych marszach, podczas których blokowano drogi, niszczono mienie i dochodziło do gwałtownych starć.

Sąd zobowiązał ruch do zawieszenia akcji do 6 listopada. Następnie demonstracje można organizować wyłącznie od 9:00 do 15:00 lub 16:00 wyznaczonymi trasami. Uczestnikom zakazano także posiadania broni, w tym kijów, oraz zasłaniania twarzy.

W przeciwieństwie do March and March, który opowiada się za natychmiastową deportacją, MK wezwała do zastosowania legalnej procedury legalizacji statusu lub wyjazdu z kraju. Partia podkreśliła również, że egzekwowanie przepisów imigracyjnych nie może być usprawiedliwieniem dla ksenofobii, dyskryminacji ani przemocy.

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