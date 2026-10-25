W Singapurze Partia Akcji Ludowej (PAP) wybrała 12 członków 39. Centralnego Komitetu Wykonawczego, swojego najwyższego organu kierowniczego. Zostali oni wybrani spośród 19 kandydatów w tajnym głosowaniu podczas konferencji partyjnej 25 października, informuje Channel NewsAsia.

Wśród wybranych członków komitetu znaleźli się premier i minister finansów Lawrence Wong, starszy minister Lee Hsien Loong, minister edukacji Desmond Lee, minister obrony Chan Chun Sing, minister rozwoju społecznego i rodziny Masagos Zulkifli, minister spraw wewnętrznych K. Shanmugam, minister zrównoważonego rozwoju i środowiska Grace Fu, minister rozwoju narodowego Chee Hong Tat, minister sprawiedliwości Edwin Tong, minister w Biurze Premiera Indranee Rajah, minister zdrowia Ong Ye Kung oraz minister spraw zagranicznych Vivian Balakrishnan.

Członkowie dokooptowani

Minister energii, handlu i przemysłu Tan See Leng oraz pełniący obowiązki ministra ds. muzułmańskich Zaqy Mohamad zostali dokooptowani do komitetu. Zajęli odpowiednio 13. i 14. miejsce pod względem liczby głosów oddanych przez kadry partyjne. Konstytucja PAP pozwala na dokooptowanie do sześciu członków.

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Posłowie pierwszej kadencji Jeffrey Siow i Jasmine Lau znaleźli się na liście nominowanych, jednak nie zostali wybrani w wyniku głosowania. Według źródeł Channel NewsAsia w partii wśród pozostałych kandydatów byli poseł Alex Yam, minister rozwoju cyfrowego i informacji Josephine Teo oraz druga minister spraw wewnętrznych i spraw zagranicznych Sim Ann.

Pierwsze głosowanie dla Wonga

Głosowanie było pierwszym dla sekretarza generalnego PAP Lawrence’a Wonga, odkąd w ubiegłym roku jako premier poprowadził partię w wyborach powszechnych. Konferencja partyjna PAP odbywa się raz na dwa lata.

Nazwiska pozostałych dokooptowanych członków, a także nominacje na stanowiska przewodniczącego, sekretarza generalnego, skarbnika i sekretarzy organizacyjnych mają zostać ogłoszone w najbliższych tygodniach. Na konferencji Wong powiedział, że partia musi nadal zdobywać zaufanie Singapurczyków poprzez wyniki swojej pracy, swoje postępowanie i jakość służby obywatelom.

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