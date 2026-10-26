W Nepalu komisja dyscyplinarna rządzącej Partii Rastriya Swatantra zbiera dodatkowe dowody i może zlecić techniczną ekspertyzę nagrania audio przypisywanego członkowi komitetu centralnego i posłowi Khagendrze Sunarowi. W pisemnej odpowiedzi dla partii polityk zaprzeczył, że głos na nagraniu należy do niego, i stwierdził, że padł ofiarą spisku, informuje Kathmandu Post.

Zarzuty bada komisja partyjna

Weryfikację rozpoczęto po publikacji Jana Aastha o domniemanej przemocy i groźbach wobec kobiety. Medium opublikowało nagranie audio, które według jego twierdzeń zawiera wulgarne obelgi pod adresem kobiety, żądania pieniędzy i groźby śmierci ze strony mężczyzny, którego głos przypisuje się Sunarowi.

Jana Aastha poinformowało również, że poseł miał rzekomo obiecać kobiecie małżeństwo, stworzyć jej intymne nagrania wideo i zdjęcia, a następnie wykorzystywać je do szantażu. Komisja dyscyplinarna nie ustaliła jeszcze wiarygodności tych twierdzeń i musi sprawdzić, czy zarzuty w ogóle znajdują potwierdzenie.

Po ukazaniu się publikacji sekretarz generalny partii Bipin Acharya przekazał sprawę komisji dyscyplinarnej. Partia poleciła również Sunarowi, aby w czasie dochodzenia nie uczestniczył w wydarzeniach jako członek komitetu centralnego i parlamentu.

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Zespół śledczy oczekuje na wywiad

Komisja powołała sześcioosobowy zespół śledczy, koordynowany przez wiceprzewodniczącego komisji dyscyplinarnej Hariego Chandrę Bhattaraia. Grupa odwiedziła redakcję Jana Aastha i otrzymała dowody, w tym nagranie audio przypisywane posłowi.

Grupa zwróciła się także do News 24 Television o nagranie wywiadu z kobietą dla programu Sidha Kura. W chwili komentarza Bhattaraia komisja nie otrzymała jeszcze tego nagrania.

Według Kathmandu Post w wywiadzie telewizyjnym kobieta powiedziała, że nie doszło do przemocy. Członek zespołu śledczego stwierdził, że ta wypowiedź oraz zaprzeczenia Sunara utrudniły weryfikację i mogą wskazywać na sprzeczność między jej wcześniejszymi twierdzeniami a wywiadem. Po otrzymaniu nagrania wywiadu grupa ma zdecydować, czy potrzebna jest techniczna analiza audio, a także określić tryb dalszego przesłuchania posła. Bhattarai zaznaczył, że ekspertyza, jeśli zostanie uznana za konieczną, może wydłużyć dochodzenie.

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