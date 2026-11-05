Prezydent Izraela Icchak Herzog rozpoczął w Jerozolimie konsultacje z przedstawicielami partii w sprawie utworzenia rządu po otrzymaniu oficjalnych ostatecznych wyników wyborów. Jak informuje Der Spiegel, spotkania w rezydencji prezydenta potrwają do wieczora w czwartek.

Herzog oświadczył, że zamierza prowadzić z przedstawicielami frakcji otwarte, szczere i krytyczne rozmowy oraz poruszać trudne kwestie. Wezwał siły polityczne do kreatywności, odwagi i dobrej woli, zaznaczając, że chce uniknąć nowych wyborów.

Podział miejsc w Knesecie

W wyborach 27 października najwięcej miejsc zdobyła prawicowo-konserwatywna partia Likud premiera Binjamina Netanjahu — 27 ze 120. Centrowa partia Yashar byłego dowódcy wojskowego Gadiego Eisenkota otrzymała 21 mandatów.

Prawicowo-religijny blok Netanjahu ma 53 miejsca, a opozycyjny sojusz Eisenkota — 48. Dwie izraelsko-arabskie partie, Ra'am i Wspólna Lista, zdobyły łącznie 19 mandatów.

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Rekomendacja Ra'am

Partia Ra'am oświadczyła, że zarekomenduje Eisenkota do utworzenia następnego rządu i ma przedstawić to stanowisko podczas konsultacji z Herzogiem. Według doniesień medialnych Eisenkot może jako pierwszy otrzymać od prezydenta misję utworzenia rządu, ponieważ może mieć najwięcej rekomendacji.

Przy poparciu obu izraelsko-arabskich partii sojusz Eisenkota mógłby, czysto arytmetycznie, liczyć na 67 miejsc, podczas gdy do większości w Knesecie potrzebny jest 61 mandat. Jednocześnie siły opozycyjne nie mają wspólnego stanowiska w sprawie udziału izraelsko-arabskich partii w przyszłym rządzie.

Zgodnie z tradycją prezydent powierza utworzenie gabinetu kandydatowi, który jego zdaniem ma największe szanse na uzyskanie większości parlamentarnej. Nie musi to być lider największej partii.

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