Szwedzka Partia Centrum wybrała socjaldemokratów do negocjacji — The Local Sweden
Szwedzka Partia Centrum zdecydowała się kontynuować negocjacje w sprawie utworzenia rządu z socjaldemokratami i innymi siłami centrolewicowymi. W niedzielę wieczorem ogłosiła to liderka partii Elisabeth Thand Ringqvist, informuje The Local Sweden.
Wybór między dwiema propozycjami
W piątek Partia Centrum otrzymała od liderki socjaldemokratów Magdaleny Andersson i lidera Umiarkowanych Ulfa Kristerssona pakiety propozycji dotyczących polityki i mechanizmów jej realizacji. Thand Ringqvist określiła obie propozycje jako poważne i gruntowne.
Po rozpatrzeniu propozycji Andersson Partia Centrum wybrała wariant socjaldemokratów do dalszych negocjacji. Liderka partii zaznaczyła, że aby stworzyć alternatywę rządową ze wsparciem parlamentu, konieczne jest uzgodnienie treści i kierunku polityki, finansowania kluczowych reform oraz kwestii poparcia parlamentarnego.
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Warunki dalszych negocjacji
Thand Ringqvist oświadczyła, że Partia Lewicy musi zrezygnować z żądania stanowisk ministerialnych w rządzie centrolewicowym. Jednocześnie Partia Lewicy i Partia Zielonych muszą poprzeć proponowany pakiet propozycji, jak powiedziała.
Magdalena Andersson z zadowoleniem przyjęła decyzję Partii Centrum i poinformowała, że zainicjuje kolejny etap procesu tworzenia rządu. Oświadczyła, że zamierza kontynuować negocjacje z Partią Lewicy, Partią Centrum i Partią Zielonych. Przedstawiciele Partii Zielonych również przywitali tę decyzję i oświadczyli, że strony rozpoczęły pracę nad wspólnym projektem politycznym. Partia Lewicy i Umiarkowani nie skomentowali sytuacji do czasu publikacji.