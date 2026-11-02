Kierownictwo rządzącej w Nepalu Partii Rastriya Swatantra zgodziło się nie popierać powołania Jigyana Kumara Thapy na ambasadora kraju w Japonii. Jako powód wskazano możliwy konflikt interesów związany ze statusem stałych rezydentów Japonii członków jego rodziny, zobowiązaniami finansowymi i innymi powiązaniami z tym państwem, informuje Kathmandu Post.

Według publikacji takie porozumienie osiągnięto podczas spotkania przewodniczącego partii Rabiego Lamichhane i premiera Balendry Shaha. Źródło bliskie szefowi rządu oświadczyło, że Thapa może być rozważany na stanowisko dyplomatyczne w innym kraju, jednak partia nie poprze jego kandydatury konkretnie do pracy w Japonii.

Propozycja wycofania kandydatury

Kierownictwo partii omawiało również możliwość zaproponowania Thapie wycofania kandydatury w zamian za zapewnienie, że w przyszłości może zostać rozważony do innej nominacji dyplomatycznej. Jednocześnie ostateczną decyzję o wycofaniu musi podjąć sam kandydat.

Parlamentarna komisja przesłuchań już zaleciła Thapie rezygnację z nominacji. Przewodniczący komisji Bodh Narayan Shrestha, sekretarz Tul Bahadur Kandel oraz deputowani Partii Rastriya Swatantra osobno pytali go o taką decyzję. Według członków komisji Thapa odpowiedział, że się nad tym zastanowi, ale nie udzielił jeszcze ostatecznej odpowiedzi.

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Weryfikacja powiązań z Japonią

Podczas przesłuchań deputowani pytali Thapę o jego status stałego rezydenta, zobowiązania finansowe i wcześniejszą pracę w japońskich instytucjach. Poinformował komisję, że w marcu zrezygnował z japońskiego zezwolenia na pobyt stały w związku z nominacją na ambasadora. Jednocześnie jego żona i synowie zachowują status stałych rezydentów Japonii.

Komisja dwukrotnie zwracała się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z prośbą o uzyskanie od strony japońskiej informacji o statusie Thapy, jego możliwych niespłaconych zobowiązaniach finansowych oraz prawdopodobnych wypłatach z japońskich środków publicznych. Władze Japonii odmówiły ujawnienia tych danych, powołując się na ochronę prywatności. Ministerstwo poinformowało komisję, że nie otrzymało dokumentalnego potwierdzenia rezygnacji Thapy z pobytu stałego w Japonii.

Rząd zarekomendował kandydatury ambasadorów do 13 państw 18 września, a 23 września zarejestrowano je w komisji parlamentarnej. Termin rozpatrzenia kandydatury Thapy upływa 5 listopada.

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