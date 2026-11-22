W Izraelu partia Likud pełniącego obowiązki premiera Binjamina Netanjahu oraz partia Jaszara Gadiego Ajzenkota uzgodniły przeprowadzenie nowej rundy rozmów w sprawie utworzenia rządu jedności. Poprzednie czterogodzinne spotkanie delegacji nie przyniosło porozumienia w sprawie stworzenia koalicji, informuje Anadolu Agency.

Spór o stanowisko premiera

We wspólnym oświadczeniu partie zaznaczyły, że przedstawiły swoje stanowiska w kluczowych kwestiach i szczegółowo je omówiły. Nie podano daty następnego spotkania ani nie poinformowano o żadnych przełomach.

8 listopada prezydent Icchak Hercog powierzył Ajzenkotowi misję sformowania rządu. Polityk dąży do utworzenia szerokiej koalicji z udziałem Likudu i partii z jego bloku. Jaszara, która ma 21 miejsc w 120-osobowym Knesecie, nalega, aby Ajzenkot pełnił funkcję premiera przez całą kadencję. Likud, mający 27 mandatów, chce, aby rządowi przewodził Netanjahu.

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Rola Ben-Gwira i alternatywny plan

Zespół Ajzenkota domaga się również, aby minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben-Gwir nie został włączony do przyszłego rządu. Według izraelskiej stacji Channel 12 Likud odmówił wcześniejszego zobowiązania się do spełnienia tego żądania. Wcześniej tego samego dnia Netanjahu osobno spotkał się z Ben-Gwirem i ministrem finansów Becalelem Smotriczem, aby, jak poinformował Likud, skoordynować kolejne kroki prawicowego obozu.

Do bloku Ajzenkota, poza Jaszarą, należą lista Naftalego Bennetta Razem z 12 miejscami, Israel Bejtejnu Awigdora Liebermana z siedmioma mandatami oraz Demokraci Jaira Golana z ośmioma. Jeśli rozmowy o rządzie jedności nie przyniosą rezultatu, Jaszara planuje przed wygaśnięciem mandatu Ajzenkota 6 grudnia zabiegać o wotum zaufania dla rządu mniejszościowego, który będzie opierał się na zewnętrznym poparciu Wspólnej Listy i Zjednoczonej Listy Arabskiej.

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