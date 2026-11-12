Skrzydłowy reprezentacji Szwecji Patrik Wålemark doznał kontuzji na jednym z treningów kadry narodowej i opuścił jej zgrupowanie przed meczem Ligi Narodów z Polską. Spotkanie zaplanowano na 17 listopada we Wrocławiu.

Kontuzja na treningu

O wyjeździe piłkarza ze zgrupowania reprezentacji Szwecji poinformował jego klub, Lech Poznań. Jak pisze Interia Sport, klub otrzymał informację o kontuzji Wålemarka podczas treningu reprezentacji Szwecji i opublikował komunikat w mediach społecznościowych.

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W Lechu zaznaczono, że piłkarz w najbliższym czasie przejdzie badania. Mają one określić, jak długo może potrwać jego ewentualna przerwa w występach.

Mecz we Wrocławiu

Mecz Polska–Szwecja 17 listopada będzie dla reprezentacji Polski ostatnim w obecnym sezonie dywizji B Ligi Narodów. Trzy dni przed spotkaniem ze Szwedami polska drużyna ma zagrać z reprezentacją Rumunii.

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