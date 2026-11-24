W Brukseli w Belgii skrajnie prawicowa grupa w Parlamencie Europejskim „Patrioci dla Europy” planuje zakwestionować mandaty negocjacyjne dotyczące kilku programów w kolejnym siedmioletnim budżecie UE. Może to spowolnić negocjacje budżetowe w Parlamencie Europejskim, informuje Politico Europe, powołując się na czterech urzędników UE zaznajomionych z dyskusjami.

Głosowanie zamiast negocjacji

Zakwestionowanie nie pozwoli, aby dokumenty, które zostały już rozpatrzone na poziomie komisji parlamentarnych, od razu przeszły do negocjacji z rządami krajowymi. Zamiast tego mandaty muszą zostać poddane pod głosowanie plenarne, podczas którego europosłowie będą mogli zgłaszać poprawki do stanowisk wcześniej uzgodnionych przez komisje.

Przedstawiciel „Patriotów dla Europy” oświadczył, że łączeniu kilku programów w propozycjach budżetowych towarzyszy coraz większa koncentracja uprawnień do podziału środków w rękach Komisji Europejskiej. Jak powiedział, większość proponowanych przez grupę poprawek budżetowych została odrzucona. Dodał również, że kilka delegacji spoza grupy poinformowało o gotowości poparcia zakwestionowania.

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Programy i procedura

Według innego urzędnika grupa zamierza zakwestionować mandaty dotyczące Europejskiego Funduszu Konkurencyjności, mechanizmu „Łącząc Europę” oraz programu FP10, który ma zostać następcą programu Horizon Europe. Trzeci rozmówca zaznaczył, że „Patrioci dla Europy” mogą zakwestionować wszystkie mandaty, jednak poparcie ze strony innych grup politycznych lub europosłów nie zostało jeszcze określone.

Przepisy Parlamentu Europejskiego pozwalają grupie politycznej lub co najmniej 72 europosłom zażądać głosowania plenarnego w sprawie decyzji o rozpoczęciu negocjacji. Zgodnie z komunikatem Parlamentu Europejskiego taki wniosek można złożyć do północy we wtorek. „Patrioci dla Europy” mają około 86 członków. Dyskusja w Parlamencie odbywa się przed szczytem przywódców UE w czwartek, podczas którego mają oni omówić budżet po przedstawieniu 21 listopada dokumentu negocjacyjnego przez przewodniczącego Rady Europejskiej António Costę.

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