Zastępczyni lidera Partii Pracy i minister edukacji Lucy Powell skrytykowała charakter przesłuchania krzyżowego pokrzywdzonych podczas procesu komika Russella Branda w sprawie gwałtu i napaści seksualnych. Powiedziała, że jest zszokowana przebiegiem rozpraw i uważa, że sądy powinny już odejść od takiej kultury.

Reakcja na proces

Jak informuje The Guardian, prawnik Branda Ian Winter KC podczas rozpoznawania sprawy zasugerował, że jego klient nie mógł być winny, ponieważ żadna z pokrzywdzonych nie stawiała oporu, nie krzyczała ani nie próbowała odejść. Występując w sprawie złagodzenia kary, nazwał także analny gwałt na 21-letniej kobiecie krótkotrwałym błędem, podczas którego Brand nie uszanował jej zgody.

Powell powiedziała, że to, co przeczytała o przebiegu rozpraw, wydało jej się przygnębiające. Podkreśliła, że ubiór kobiety, jej zachowanie czy stan nietrzeźwości nie odbierają jej prawa do wyrażenia lub niewyrażenia zgody na seks. Według niej rząd podjął już działania w zaleceniach dotyczących przeciwdziałania mitom na temat gwałtu i obwinianiu pokrzywdzonych, jednak należy zrobić więcej.

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Wyrok dla Branda i wywiad z 2015 roku

W poniedziałek Brand został skazany na dziesięć i pół roku więzienia za zgwałcenie jednej kobiety i napaści seksualne na trzy inne, w tym w miejscach pracy. Ogłaszając wyrok, sędzia stwierdził, że pokrzywdzone doznały dodatkowego cierpienia z powodu zachowania na sali sądowej zgodnego z poleceniami Branda, oraz podkreślił prawo kobiet do odmowy seksu niezależnie od ubioru, miejsca pobytu czy spożycia alkoholu.

Powell powiedziała również, że ona i były lider Partii Pracy Ed Miliband żałują jego wywiadu z Brandem z 2015 roku, który pomogła zorganizować jako szefowa kampanii wyborczej partii. Rozmowa odbyła się w związku z publikacją politycznej książki Branda Revolution. Powell oświadczyła, że wówczas nie zdawała sobie sprawy z pełnej skali jego zachowań seksualnych, o których informacje były już publicznie dostępne.

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