Końcowe wyniki badania klinicznego fazy 2 PECATI wykazały utrzymującą się aktywność kliniczną połączenia lenwatynibu i pembrolizumabu u pacjentów z wcześniej leczonym zaawansowanym grasiczakiem B3 lub rakiem grasicy. Mediana całkowitego przeżycia wyniosła 40,2 miesiąca, a mediana przeżycia bez progresji choroby — 22,1 miesiąca, przy medianie okresu obserwacji wynoszącej 24,6 miesiąca.

O wynikach opublikowanych w Journal of Thoracic Oncology informuje News-Medical. Badanie objęło 43 pacjentów z przerzutowym grasiczakiem B3 lub rakiem grasicy, u których choroba postępowała po co najmniej jednym schemacie chemioterapii opartym na preparatach platyny.

Wyniki leczenia

Uczestnicy otrzymywali lenwatynib doustnie w dawce 20 mg dziennie oraz pembrolizumab dożylnie w dawce 200 mg co trzy tygodnie. Leczenie kontynuowano do progresji choroby, nieakceptowalnej toksyczności lub zakończenia maksymalnie 35 cykli.

Wśród uczestników 84% miało raka grasicy, a 16% — grasiczaka B3. Niemal dwie trzecie pacjentów miało chorobę w stadium IVB, ponad połowa — co najmniej trzy ogniska przerzutowe, a około 44% wcześniej przeszło dwie lub więcej linii leczenia zaawansowanej choroby.

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Obiektywną odpowiedź na terapię odnotowano u 25,6% pacjentów, w tym jeden przypadek całkowitej odpowiedzi. Kontrolę choroby — zmniejszenie guza lub jego stabilizację — zarejestrowano u 93% uczestników. Po trzech latach przy życiu pozostawało 53% pacjentów.

Toksyczność i ograniczenia badania

Jednocześnie badacze podkreślili potrzebę uważnego monitorowania działań niepożądanych. Działania niepożądane związane z leczeniem w stopniu III lub wyższym wystąpiły u 44,2% uczestników. Leczenie co najmniej jednym z badanych leków przerwano z powodu toksyczności u 27,9% pacjentów.

Działania niepożądane o podłożu immunologicznym obserwowano u 39,5% pacjentów; obejmowały one ciężkie przypadki zapalenia jelita grubego, zapalenia płuc, zapalenia mięśnia sercowego, zapalenia mózgu i uszkodzenia wątroby. W trakcie badania doszło do dwóch zgonów, których badacze nie powiązali z terapią.

Autorzy zaznaczyli, że niewielka próba i jednoramienny projekt PECATI nie pozwalają ustalić przewagi połączenia nad innymi opcjami leczenia ani określić wkładu każdego leku z osobna. Potrzebne są dalsze badania prospektywne, aby doprecyzować optymalną sekwencję terapii i wyłonić pacjentów, którzy odniosą największą korzyść.

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