Senatorka elekt z Minnesoty Peggy Flanagan zostanie pierwszą rdzenną Amerykanką, która będzie zasiadać w Senacie USA. W prawyborach wyprzedziła demokratyczną kongresmenkę Angie Craig o niemal 20 punktów procentowych, a w wyborach powszechnych pokonała republikankę Michelle Tafoyę przewagą ponad 10 punktów procentowych.

Jak podaje The Guardian, Flanagan oświadczyła, że wyborcy w Minnesocie obalili prognozy sondażowe, według których oba wyścigi miały być wyrównane. Wyraziła także nadzieję, że jej zwycięstwo pomoże młodym przedstawicielom rdzennych narodów dostrzec dla siebie możliwość pracy w polityce.

Doświadczenie w polityce

Przed wyborem Flanagan była zastępczynią gubernatora Minnesoty. Działalność polityczną rozpoczęła jako studentka w kampanii wyborczej nieżyjącego senatora Paula Wellstone’a, a później zajmowała się organizowaniem społeczności wśród rdzennych społeczności stanu.

Flanagan pracowała również w Wellstone Action, gdzie szkoliła aktywistów i kandydatów w działalności organizacyjnej. Jej pierwszym stanowiskiem z wyboru było członkostwo w radzie szkolnej Minneapolis. W 2015 roku weszła do organu ustawodawczego Minnesoty, a w 2018 roku demokratyczny gubernator Tim Walz wybrał ją na swoją partnerkę wyborczą.

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Kampania i deklarowane priorytety

Według Flanagan w ostatnim roku kampanii przeprowadziła ponad 360 wydarzeń, w tym w miejscowościach, których kandydaci ubiegający się o stanowiska na poziomie stanowym nie odwiedzali od ponad dekady. Oświadczyła, że jest gotowa współpracować z Republikanami, jeśli przyczyni się to do rozwiązań korzystnych dla mieszkańców Minnesoty.

Wśród jej deklarowanych priorytetów są cofnięcie cięć w programach Medicaid i pomocy żywnościowej, poparcie dla Medicare for All oraz zakaz wcześniejszego zatwierdzania leczenia przez firmy ubezpieczeniowe. Flanagan opowiada się także za reformą systemu imigracyjnego, która, jak powiedziała, powinna opierać się na bezpieczeństwie publicznym, godności, humanitaryzmie i należytym procesie prawnym.

Flanagan zastąpi w Senacie Tinę Smith, która postanowiła nie ubiegać się o kolejną kadencję. Poparła również senatora z Maryland Chrisa Van Hollena w walce o stanowisko lidera demokratycznej większości w Senacie, oświadczając, że partia potrzebuje nowych głosów.

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