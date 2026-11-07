W Chicago, jak podaje STAT News, ujawniono szczegóły badania III fazy leku pelacarsen firmy Novartis. Lek znacząco obniżył poziom lipoproteiny(a), czyli Lp(a), jednak nie zmniejszył częstości poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych wśród uczestników badania.

Wyniki HORIZON

W badaniu HORIZON uczestników losowo przydzielono do grup otrzymujących pelacarsen lub placebo i obserwowano ich przez niemal pięć lat. Mimo obniżenia poziomu Lp(a) nie stwierdzono różnicy między grupami pod względem liczby zawałów serca, udarów mózgu, pilnych rewaskularyzacji wieńcowych ani zgonów.

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Prezentacja danych

Szczegóły badania finansowanego przez Novartis przedstawiono podczas sesji naukowych Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wyniki badania opublikowano również jednocześnie w czasopiśmie New England Journal of Medicine.

Czym jest Lp(a)

Lp(a) to połączenie lipidów i białek, którego wysoki poziom może zwiększać ryzyko poważnych problemów z sercem. Jest to genetycznie uwarunkowany czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, występujący u około co piątej osoby. Opracowywane są nowe terapie ukierunkowane na Lp(a), aby zmniejszyć liczbę zawałów serca, udarów mózgu i zgonów wśród osób z podwyższonym ryzykiem.

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