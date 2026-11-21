W USA demokratyczna przedstawicielka Kalifornii Nancy Pelosi, która planuje odejść z Kongresu w styczniu 2027 roku, opowiedziała o wpływie kariery politycznej na jej rodzinę. W wywiadzie stwierdziła, że przekształcono ją w „czarny charakter”. Poinformował o tym The Hill.

Presja na kobiety w polityce

Pelosi powiedziała, że w polityce zawsze dąży się do posiadania „czarnego charakteru”, a także wspomniała o trudnościach, z którymi mierzą się kobiety. Według niej rozpowszechnia się na ich temat fałszywe narracje, oskarża o nadmierne wydatki i przedstawia w „śmiesznym” świetle.

Dodała, że choć liczba kobiet w polityce wzrosła, nadal pozostaje to dla nich wyzwaniem. Pelosi dwukrotnie stała na czele Izby Reprezentantów i jest jedyną kobietą w historii USA, która pełniła funkcję spikerki. Po zwycięstwie Demokratów w wyborach uzupełniających w 2006 roku została pierwszą kobietą spikerką Izby Reprezentantów USA. Wcześniej, od 2003 roku, kierowała Demokratami w Izbie Reprezentantów.

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Niedokończona praca w sprawie broni

Na początku listopada Pelosi ogłosiła, że opuści Kongres po zakończeniu obecnej kadencji. W nagraniu wideo skierowanym do wyborców nazwała przyszły rok swoim ostatnim rokiem służby jako ich przedstawicielka.

Oceniając swoją pracę, Pelosi nazwała przeciwdziałanie przemocy z użyciem broni palnej „niedokończoną sprawą”. Zaznaczyła, że istnieje ponadpartyjny projekt ustawy o bezpieczeństwie publicznym, jednak jej zdaniem potrzebne są kontrole przed zakupem broni. Pelosi oświadczyła również, że Amerykanie popierają takie kontrole, ale nie Republikanie w Kongresie.

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