Rząd pakistańskiej prowincji Pendżab oświadczył, że będzie kontynuował postępowanie w sprawie domniemanego zbiorowego gwałtu na obywatelce Azerbejdżanu w Lahaurze, choć kobieta w nagraniach wideo poprosiła o zamknięcie postępowania. Informuje o tym The Express Tribune.

მინისტerka informacji Pendżabu Azma Bukhari powiedziała, że szefowa rządu prowincji Maryam Nawaz nalega na zatrzymanie wszystkich podejrzanych i przestrzeganie właściwej procedury prawnej. Według Bukhari państwo powinno być stroną składającą zawiadomienie w sprawach dotyczących przestępstw przeciwko kobietom i dzieciom.

Nagrania wideo kobiety

W nagraniu, które według gazety mogło zostać zarejestrowane 9 października, kobieta oświadczyła, że jej wcześniejsze zeznania zostały złożone pod presją. Twierdziła, że jeden z podejrzanych nie dopuścił się wobec niej przemocy ani nie zabrał jej telefonów i rzeczy, a także poprosiła o zakończenie sprawy.

W innym nagraniu kobieta powtórzyła swoje stanowisko, oświadczając, że chciała zeznawać w sądzie, jednak poinformowano ją o zagrożeniu dla jej życia. Twierdziła również, że została przymusowo wywieziona z Pakistanu i nie pozwolono jej wyrazić swojego stanowiska. Kobieta oświadczyła, że zamierza wybaczyć pozostałym podejrzanym i nie kontynuować sprawy.

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Stanowisko policji i twierdzenia o możliwym przekupstwie

Policja w Lahaurze oświadczyła, że kobieta wcześniej złożyła zeznania przed magistratem sądowym zgodnie z artykułem 164 Kodeksu postępowania karnego. Zastępca generalnego inspektora policji Syed Zeeshan Raza poinformował, że w zeznaniach sądowych wskazała trzech podejrzanych, a dwaj zatrzymani również mówili o domniemanym udziale trzeciego. Nazwał nagranie możliwą próbą wpłynięcia na śledztwo.

Maryam Nawaz we wpisie na X oświadczyła, że rodzina jednego z podejrzanych miała rzekomo zaoferować kobiecie od 15 mln do 20 mln rupii pakistańskich za wycofanie oskarżeń. Twierdziła również, że sędzia, który podjął decyzję o zwolnieniu podejrzanego za kaucją, mógł zostać przekupiony. Nawaz podkreśliła, że jeśli te twierdzenia się potwierdzą, rodzą pytania o naciski na ofiary i uczciwość wymiaru sprawiedliwości.

Sprawę zarejestrowano we wrześniu po oświadczeniu kobiety, że w nocy z 25 na 26 września trzech mężczyzn miało rzekomo dopuścić się wobec niej przemocy seksualnej w mieszkaniu w kompleksie mieszkalnym w pobliżu Raiwindu. Według jej zeznań podano jej napój z substancją odurzającą, a następnie pozostawiono ją w pobliżu lotniska i zabrano jej telefony oraz inne rzeczy.

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