W pakistańskiej prowincji Pendżab zakazano stałego przydzielania policyjnych grup eskortowych ministrom prowincjonalnym, członkom zgromadzenia prowincjonalnego oraz innym osobom. Takie zarządzenie wydała w sobotę szefowa rządu Pendżabu Maryam Nawaz.

Kogo dotyczy zakaz

Jak informuje The Express Tribune, komunikat dotyczący tej decyzji wydał główny sekretarz premierki Pendżabu Sajid Zafar Dall. Stałej policyjnej eskorty nie będą mogli również zachować doradcy, specjalni asystenci, sekretarze parlamentarni oraz przewodniczący komisji stałych.

Ograniczenie obejmuje także urzędników państwowych i osoby prywatne. Ponadto bez wcześniejszego zezwolenia zakazano instalowania masztów lub umieszczania oficjalnych flag na pojazdach rządowych. Maryam Nawaz oświadczyła, że nieautoryzowane eskorty policyjne nie będą tolerowane w żadnych okolicznościach.

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Wcześniejsze działania oszczędnościowe

Wcześniej, w marcu, rząd Pendżabu wprowadził już działania oszczędnościowe w związku ze wzrostem cen paliwa. W szczególności wstrzymano zapewnianie państwowego paliwa ministrom prowincjonalnym, a dodatki paliwowe na samochody urzędników zmniejszono o 50%.

Kolumny protokolarne ministrów i wysokich urzędników ograniczono również do jednego pojazdu niezbędnego do zapewnienia bezpieczeństwa. Wykorzystywanie policji do eskort VIP w Pendżabie krytykowano za odciąganie funkcjonariuszy od zwykłej pracy policyjnej.

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