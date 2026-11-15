W USA były wiceprezydent Mike Pence powiedział, że Partia Republikańska musi powrócić do „wysokich standardów” służby publicznej. Powiązał to z faktem, że administracja prezydenta Donalda Trumpa, jak stwierdził, ma „atmosferę korupcji”. Pence powiedział to w programie Meet the Press stacji NBC News, informuje The Independent.

Postrzeganie przez wyborców

Pence zauważył, że Amerykanów niepokoją doniesienia o urzędnikach rządowych, członkach ich rodzin oraz pierwszej rodzinie USA. Według niego wyborcy negatywnie postrzegają możliwość, że Trump i jego rodzina bogacą się, gdy sprawuje on urząd prezydenta. Jednocześnie były wiceprezydent nie stwierdził wprost, że prezydent dopuścił się nielegalnych lub nieetycznych działań.

Pence wspomniał o wzroście majątku Trumpa o ponad 1,4 mld dolarów w minionym roku dzięki transakcjom kryptowalutowym. Biały Dom zaprzeczał, że prezydent czerpie zyski ze sprawowanego urzędu, i podkreślał, że jego firmy zostały przekazane do funduszu powierniczego zarządzanego przez synów Trumpa. Administracja nazywała też Trumpa odnoszącym sukcesy inwestorem.

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Apel do Republikanów

Były wiceprezydent powiedział, że podczas podróży po kraju słyszał od zwolenników opinie o niespełnionej obietnicy z 2016 roku, by „osuszyć bagno”. Jego zdaniem partia musi nie tylko powrócić do konserwatywnych zasad, lecz także przywrócić wysokie standardy dla urzędników.

Pence nie zgodził się również z obecnym wiceprezydentem J.D. Vance’em, który powiązał porażkę Partii Republikańskiej w wyborach śródokresowych z wojną w Iranie. Zdaniem Pence’a Republikanie nie przegrali wyborów z powodu wojny: uważał on, że część wyborców zniechęciło zakończenie operacji Epic Fury pięć tygodni po jej rozpoczęciu.

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