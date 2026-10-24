W Renmark, w australijskim regionie Riverland, emeryt Ian Andrews ma ponad 10 tysięcy sukulentów. Jego pięcioletni plan rozmnażania roślin przerodził się w pasję, informuje ABC News.

Ogród po przejściu na emeryturę

Andrews powiedział, że zawsze interesował się roślinami, jednak w pełni poświęcić się ogrodnictwu mógł dopiero po zakończeniu pracy. Swój ogród uważa za miejsce odpoczynku. Wcześniej mężczyzna pracował na własny rachunek: firma, którą założył 25 lat temu, często wymagała pracy siedem dni w tygodniu.

Według Andrewsa klimat Australii, z chłodnymi i wilgotnymi zimami oraz bardziej suchym latem, sprzyja wielu rodzinom sukulentów. Zaznaczył również, że gleby i klimat Riverlandu są podobne do warunków panujących w południowej Afryce, skąd pochodzi wiele takich roślin.

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Pielęgnacja i popyt

Ogrodnik radzi, aby nie trzymać sukulentów stale w pomieszczeniu: jeśli roślina przebywała w domu przez tydzień, można ją wynieść na zewnątrz na około miesiąc. Jak twierdzi, sukulenty są łatwiejsze w pielęgnacji i mniej wymagające. Czasem mogą wyglądać lepiej po nieobecności właściciela, ponieważ mają czas wyschnąć.

Dyrektor generalny Greenlife Industry NSW & ACT Mike Megenan oświadczył, że wartość sprzedaży roślin w Australii przekracza 3 mld dolarów. Powiązał wzrost popytu na sukulenty w ostatnim dziesięcioleciu ze zmianą warunków mieszkaniowych: coraz więcej osób mieszka w mieszkaniach i uprawia rośliny na balkonach lub w pokojach. Według niego popyt wspierają także młodsi kupujący, a kupowanie roślin przez internet staje się coraz powszechniejsze.

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