Pentagon w USA dziewiąty rok z rzędu nie zdołał uzyskać czystej opinii audytorskiej po corocznej kontroli. Audyt objął aktywa o wartości 4,9 bln dolarów i zobowiązania o wartości 5,2 bln dolarów, informuje Breaking Defense.

Wyniki kontroli

Jednocześnie Departament Obrony USA otrzymał 12 czystych opinii audytorskich — o jedną więcej niż rok wcześniej. Do 11 struktur, które miały takie opinie w ubiegłym roku, dołączył Fundusz Opieki Zdrowotnej dla Emerytów Uprawnionych do Medicare.

Resort oczekuje, że do lutego 2027 roku czyste opinie otrzymają również Obrotowy Fundusz Marynarki Wojennej, Fundusz Generalny Agencji Systemów Informacyjnych Obrony, Agencja Wywiadu Obronnego oraz Narodowa Agencja Wywiadu Geoprzestrzennego. Według oceny Pentagonu, po tym czyste opinie obejmą 56% aktywów i ponad 90% zobowiązań.

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Plan do 2028 roku

Kontroler finansowy Pentagonu Jules Hurst oświadczył, że kluczową zmianą była nowa strategia audytu. Przewiduje ona zmniejszenie liczby odrębnych sprawozdań finansowych z 25 do ośmiu oraz zaangażowanie zewnętrznych audytorów.

W roku fiskalnym 2027 Pentagon planuje uzyskać czyste opinie dla Obrotowego Funduszu Departamentu Obrony, Dowództwa Transportowego USA, a także funduszy obrotowych Sił Powietrznych, Armii i Marynarki Wojennej oraz kilku mniejszych agencji obronnych. W roku fiskalnym 2028 resort planuje skoncentrować się na Funduszu Generalnym Departamentu Obrony, który łączy pozostałe komponenty. Hurst oczekuje również, że Marynarka Wojenna otrzyma czystą opinię dotyczącą swojego Funduszu Generalnego w roku fiskalnym 2027, co ma wesprzeć cel Pentagonu, jakim jest czysta opinia dla całego resortu w 2028 roku.

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