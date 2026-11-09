W Stanach Zjednoczonych biuro programu myśliwców F-35 nie może wiarygodnie śledzić tysięcy części zamiennych znajdujących się w obsłudze technicznej lub naprawie. Według stanu na marzec 2026 roku w systemie ewidencyjnym programu brakowało danych o ponad 17 tys. komponentów F-35 Lightning II o szacunkowej wartości 1,3 mld dolarów. Z uwzględnieniem brakujących informacji o wartości oraz innych kosztów zakupu części kwota ta może sięgnąć 2,5 mld dolarów.

Wynika to z raportu amerykańskiego Government Accountability Office, jak informuje Breaking Defense. Audytorzy wskazali, że bez dokładnych danych w systemie ewidencji mienia i właściwych procedur inwentaryzacyjnych Departament Obrony USA nie będzie dysponował informacjami potrzebnymi do utrzymania gotowości bojowej i rzetelnej sprawozdawczości finansowej.

Niepełne dane wykonawców

Problem jest związany między innymi z niepełnymi danymi ewidencyjnymi wykonawców, które nie są regularnie integrowane z systemem logistycznym programu. System Enterprise Logistics Management System może rejestrować zmiany zapasów w czasie rzeczywistym, jednak nie współdziała z systemami zarządzania mieniem Lockheed Martin i Pratt & Whitney. Amerykańskie Government Accountability Office po raz pierwszy informowało o tym problemie już w 2022 roku; według stanu na sierpień 2026 roku nie został on rozwiązany.

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Biuro programu otrzymuje dane od wykonawców okresowo. W przypadku wspólnej puli części zamiennych takie zgłoszenia napływają kwartalnie, dlatego część zapisów ewidencyjnych może być nieaktualna o ponad trzy miesiące. Jednocześnie biuro nie ma procedur weryfikacji dokładności tych danych przed wprowadzeniem ich do systemu. W zgłoszeniu z grudnia 2025 roku numery seryjne znalazły się jedynie w 29% zapisów, a krajowe numery magazynowe — w 43%. Niektóre części wskazano z ceną jednego centa lub niższą, co zdaniem audytorów może świadczyć o błędach w danych.

Kontrola zapasów do 2027 roku

Od roku fiskalnego 2020 biuro programu wydało co najmniej 17 mln dolarów na inwentaryzacje, jednak ostatnia kontrola nie potwierdziła w pełni fizycznej obecności części ani zgodności zapisów z rzeczywistymi zapasami. W 2023 roku amerykańskie Government Accountability Office informowało również, że główny wykonawca utracił ponad milion części do F-35 o wartości ponad 85 mln dolarów w okresie od maja 2018 roku do października 2022 roku.

Departament Obrony USA zgodził się ze wszystkimi czterema zaleceniami audytorów, które przewidują wzmocnienie kontroli nad zgłoszeniami o utracie części zamiennych, a także jaśniejsze procedury, szkolenia i podział odpowiedzialności za ewidencję mienia państwowego. Agencja Audytu Kontraktów Obrony USA wraz z biurem programu prowadzi pełną inwentaryzację części do F-35, której zakończenie zaplanowano na marzec 2027 roku.

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