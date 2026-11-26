Pentagon ograniczył wsparcie dla podróży członków Kongresu USA i ich pracowników do obiektów wojskowych w obszarze odpowiedzialności Centralnego Dowództwa USA. Jak informuje Fortune, demokratyczny senator z Connecticut Chris Murphy oświadczył, że w ubiegłym miesiącu Departament Obrony nie pozwolił mu odwiedzić bazy lotniczej Al Udeid w Katarze i spotkać się z dowództwem wojskowym.

Według The Atlantic, mniej więcej w tym samym czasie na wizytę w bazie nie dopuszczono także republikańskiej senator z Iowa Joni Ernst. Nie odpowiedziała ona na prośbę Fortune o komentarz. Murphy nazwał odmowę częścią skoordynowanej kampanii Pentagonu, która, jego zdaniem, ma ukryć konsekwencje i rzeczywisty koszt wojny z Iranem.

Memorandum Hegsetha

W marcu sekretarz obrony USA Pete Hegseth opublikował memorandum mające na celu dalsze ograniczenie podróży członków Kongresu i ich pracowników do obszaru odpowiedzialności Centralnego Dowództwa USA, jeśli wymagają one wsparcia resortu. W dokumencie wskazano, że takie wsparcie nie będzie udzielane bez zgody sekretarza.

Była zastępczyni asystenta sekretarza obrony USA ds. Rosji, Ukrainy i Eurazji Evelyn Farkas powiedziała Fortune, że ograniczenia rodzą podejrzenia o brak przejrzystości i próby utrudniania nadzoru Kongresu. Jak stwierdziła, ustawodawcy tradycyjnie odwiedzają obiekty wojskowe podczas konfliktów, między innymi po to, by ocenić potrzeby wojska i podejmować decyzje o ukierunkowanym finansowaniu.

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Bezpieczeństwo i dostęp do informacji

Elizabeth Dent, starsza badaczka w Washington Institute for Near East Policy, zauważyła, że Pentagon może mieć uzasadnione powody, by ograniczać takie wizyty. Przyjmowanie delegacji Kongresu wymaga samolotów, personelu i środków bezpieczeństwa, a w strefie działań bojowych zasoby te mogą być potrzebne wojsku.

Jednocześnie Dent zwróciła uwagę, że ograniczenia utrzymały się po zakończeniu operacji Epic Fury w maju. Według Fortune, do bieżącego miesiąca ostatnie znane uderzenie USA na Iran miało miejsce we wrześniu. Jej zdaniem rodzi to pytania, czy ograniczenia nie są związane z niewystarczającą przejrzystością.

Pentagon zabiega o przyznanie 1,5 bln dolarów na rok fiskalny 2027 w celu modernizacji infrastruktury wojskowej i uzupełnienia zapasów amunicji zużytej w konflikcie w Zatoce. Farkas uważa, że ograniczenie dostępu ustawodawców może podważyć zaufanie Kongresu w okresie rozpatrywania finansowania obronnego.

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