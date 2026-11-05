Pentagon w USA zwrócił się do gubernatorów stanów z prośbą o propozycje dotyczące ulokowania nowej bazy wojskowej. Decyzja w sprawie lokalizacji obiektu jest oczekiwana do czerwca 2027 roku, informuje Breaking Defense. Poszukiwania obejmują cały kraj i są jedną z dwóch inicjatyw Departamentu Obrony USA w zakresie infrastruktury wojskowej.

Poszukiwanie lokalizacji

O procesie wyboru opowiedziała dziennikarka Ashley Roque w odcinku The Pentagon Buzz po rozmowie z Dale’em Marksem. Jest on odpowiedzialny w Departamencie Obrony USA za obiekty i energię. Pentagon zwraca się konkretnie do gubernatorów, a ostateczna decyzja ma określić lokalizację nowej bazy na terytorium USA.

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Wzmocnienie istniejących baz

Równolegle resort rozwija inicjatywę FORTRESS America, ukierunkowaną na wzmocnienie już istniejących obiektów wojskowych. Według publikacji jej celem jest wzmocnienie baz przed szerokim spektrum zagrożeń. Do tych prac potencjalnie może zostać zaangażowany prywatny przemysł. Tym samym FORTRESS America dotyczy istniejących baz, natomiast ogólnokrajowy wybór — utworzenia nowego obiektu.

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